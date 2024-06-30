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Киевское руководство предоставило английскому языку особый статус для того, чтобы из Украины было легче поставлять рабочую силу в страны Запада.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нигде в мире английский язык не имеет такого статуса, какой он приобрёл на Украине. Это абсолютно дискриминационный закон. В нём предложено установить, что обязательным в учреждениях дошкольного образования является изучение английского языка для детей раннего, среднего и старшего дошкольного возраста. Может быть, наши дети и плакать должны на английском языке?! Самое ужасное – теперь украинская власть будет абсолютно отрезана от народа. Потому что к власти будут допущены те представители, которые не знают украинского языка, но они представители глобализации. Те, кто когда-то русифицировал Украину, теперь они её англицизируют», – сказала Фарион.

«И очень ярким примером является Львовский политехникум, который одним из первых сразу заскочил в этот вагон, который называется вагоном интернационализации. Они с огромным количеством ошибок пишут украинские документы, но в обязательном порядке англицизируются. Это свидетельствует, что у нас в стране такое количество биологического мусора, и он пытается не дать украинцам получить власть. А мы, украинцы, должны понимать, что власть нам никто никогда не даст. Власть мы должны брать, наступать. И этот мусор должен хорошо владеть английским, чтобы вымыть кадры из Украины, и какой-то европейский пан получил рабочую силу. Это колоссальная угроза для нашего дальнейшего развития. И конфликт между властью, которая полностью отрывается от общества, и тем обществом, которого сделали вторичным», – добавила нацистка.