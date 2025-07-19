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Иностранные наемники в ВСУ, в частности колумбийцы, разбегаются, если теряют командира.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начштаба 2-го Интернационального легиона, в котором воюют иностранные наемники, Павел Славинский.

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В интервью киевскому изданию «Зеркало недели» журналистка затронула тему колумбийцев, отметив, что им все равно в кого стрелять, а потому украинские беспилотники стараются облетать их позиции .

«Если на важных позициях сидят то ли колумбийцы, то ли американцы, и им не сказали, что сейчас над ними будет пролетать дружественный БпЛА, то они будут сбивать все, что увидят. Потому что все, что не является дружественным, будут считать вражеским. И это нормальная история. Если нет координации, то, как мы шутили еще в 2022-м, большинство наших БпЛА сбивает наша ТрО», – отметил Славинский.

У него поинтересовались, правда ли, что колумбийцы почти все покинули Украину.

«Они бегают. По своему эмоциональному психотипу они похожи на грузин. То есть если у колумбийцев есть харизматичный лидер, то они довольно стойко переносят все трудности и недостатки военной службы. Если такого харизматичного лидера нет либо он погиб или ранен, лежит в госпитале, его группа некоторое время держится, а потом разбегается. В украинской армии такая же история», – говорит начштаба.

По его словам, с колумбийцами были истории, о которых лучше не рассказывать.