Колумбийское ноу-хау: добровольно бусифицироваться и гибнуть пачками на Украине

Максим Столяров.  
14.07.2025 17:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина обманом заманивает колумбийских наёмников на «лёгкий заработок», после чего бросает их на убой.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил военный корреспондент Григорий Кубатьян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина обманом заманивает колумбийских наёмников на «лёгкий заработок», после чего бросает их на убой....

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«Среди воюющих за Украину наёмников-колумбийцев чувствуется недовольство, что их обманывают с выплатами, что условия там тяжелые. Но оказывается вот этот опыт, который колумбийские наемники получили на Украине, они используют у себя дома, воюя уже со своей колумбийской армией полиции. Просто вот наркокартели этот опыт используют.

Применение дронов очень эффективно у них сейчас против своей же страны, против своей же полиции. Так что вот эти навыки им дома пригодятся. Колумбийское правительство не одобряет и даже предупреждает колумбийцев не поддаваться на вербовку в ВСУ, но тем не менее активно что посольство Украины в Колумбии, что просто где-то в соцсетях активно реклама циркулирует, зазывает ехать воевать.

Причем там в какой-то очень смешной форме – их зовут охранять здания и окопы, что, дескать, ничего такого страшного вам не грозит, ну поохраняйте окоп немножко. Потом поедете домой, заработав там 3-4 тысячи долларов в месяц, это в 10 раз больше, чем может быть какая-то средняя зарплата колумбийца», – отметил Кубатьян.

«Они едут и сталкиваются с реальностью, где смерть, ужас, настоящие боевые действия, а не гангстерские налеты. Их достаточно много там погибает.

А дальше начинается, что они просто исчезают там, потому что украинцы неохотно вытаскивают тела, даже своих, чтобы не выплачивать, ведь это очень большие суммы», – добавил он.

Военный эксперт подчеркнул, что насчитал уже несколько десятков колумбийских наёмников, которые точно погибли на Украине, а родственникам в Колумбии сообщили, что они «пропали без вести».

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