Украина обманом заманивает колумбийских наёмников на «лёгкий заработок», после чего бросает их на убой.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил военный корреспондент Григорий Кубатьян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди воюющих за Украину наёмников-колумбийцев чувствуется недовольство, что их обманывают с выплатами, что условия там тяжелые. Но оказывается вот этот опыт, который колумбийские наемники получили на Украине, они используют у себя дома, воюя уже со своей колумбийской армией полиции. Просто вот наркокартели этот опыт используют.

Применение дронов очень эффективно у них сейчас против своей же страны, против своей же полиции. Так что вот эти навыки им дома пригодятся. Колумбийское правительство не одобряет и даже предупреждает колумбийцев не поддаваться на вербовку в ВСУ, но тем не менее активно что посольство Украины в Колумбии, что просто где-то в соцсетях активно реклама циркулирует, зазывает ехать воевать.

Причем там в какой-то очень смешной форме – их зовут охранять здания и окопы, что, дескать, ничего такого страшного вам не грозит, ну поохраняйте окоп немножко. Потом поедете домой, заработав там 3-4 тысячи долларов в месяц, это в 10 раз больше, чем может быть какая-то средняя зарплата колумбийца», – отметил Кубатьян.