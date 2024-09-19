Колумнист Bloomberg: США могут проиграть войну ведиких держав, армия в плачевном состоянии

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Наращивание Китаем военного потенциала и накопление средств продовольствия и энергоносителей свидетельствует, что президент Си Цзиньпин также ставит свою страну на военные рельсы, утверждает колумнист Bloomberg Opinion Хол Брэндс.

«Ядерный и ракетный арсеналы Северной Кореи усовершенствуются. А Иран и его марионетки расшатывают ситуацию на Ближнем Востоке. Но вместо того, чтобы вооружаться для того, что все больше напоминает довоенную эпоху, Америка склоняется к разоружению, пытаясь сохранить (недостаточную) военную мощь», – нагнетает автор.

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«Пентагон осуществляет рассчитанный на несколько десятилетий проект по модернизации американского ядерного арсенала — проще говоря, по обеспечению США ядерным оружием и действительно работающими средствами для его транспортировки. Но все три аспекта этой модернизации — бомбардировочная авиация, ракеты наземного базирования и подводные лодки с баллистическими ракетами — отстают от графика и превышают бюджет США с трудом обновляют ракетные шахты и другую жизненно важную инфраструктуру» , — говорится в колонке.

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По мнению автора, в ближайшие годы Америке будет трудно не допустить сокращения своего арсенала в то время, когда ей может понадобиться больше ядерного оружия для поддержки сдерживания в мире, где силы России и Китая конкурируют с ее собственными силами.

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Обычные вооруженные силы США сталкиваются с аналогичными проблемами. Военно-морской флот выводит из состава 17 кораблей материально-технического обеспечения, еще больше напрягающего флот, который и так слишком мал для выполнения сложной глобальной миссии.

«ВМС необходимо больше атомных ударных подлодок, чтобы сохранить свое подводное господство над Китаем, но им трудно просто поддерживать имеющиеся лодки в рабочем состоянии учитывая дефицит технического обслуживания, который создает падшая судостроительная промышленность» , — указывает Брендс.

По мнению автора, ситуация для СШа дальше будет еще хуже. Многие корабли, подводные лодки и самолеты времен Рональда Рейгана приближаются к концу своего срока службы или уже вышли из него.

Во многих случаях их замена появится не раньше 2030-х годов. Таким образом, США столкнутся с нехваткой огневой мощи в конце 2020-х годов, как раз тогда, когда китайские военные будут готовы к потенциальное нападение на Тайвань.

“Непонятно, как Америка может испытывать нехватку средств на оборону, когда ее военный бюджет приближается к 1 триллиону долларов. Сегодня США тратят на оборону около 3 процентов своего валового внутреннего продукта, что меньше, чем когда-либо со времен Второй мировой войны”, – делает парадоксальный вывод автор-милитарист.

В докладе двухпартийной Комиссии по стратегии национальной обороны содержится предупреждение о том, что США могут проиграть следующую войну великих держав, возможно, потому, что у них через несколько дней закончатся жизненно важные боеприпасы или они не смогут заменить корабли, самолеты и другие средства, которые понадобятся в большом количестве во время такого конфликта.