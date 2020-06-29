Коля Лукашенко приятно удивил в Москве

29.06.2020, Москва, Елена Острякова

Николай Лукашенко повел на себя на Красной площади более уважительно по отношению к хозяевам Парада Победы, нежели его отец.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Коли дипломатического такта оказалось больше, чем у папы. Он повесил две ленточки – Георгиевскую и белорусскую. Лукашенко выпендрился, как обычно – приехал со своей символикой», – сказал Трухан.

Белорусский президент последовательно воюет с народной инициативой «Бессмертный полк» и Георгиевскими лентами, заменяя их красно-зелеными. Он учредил по аналогии свою официозную акцию «Беларусь помнит».

Оргкомитет по созданию общественной организации «Бессмертный полк» уже трижды получал отказ от регистрирующего органа — главного управления юстиции Мингорисполкома.

Следует напомнить, что Виктор Янукович незадолго до Евромайдана также в угоду националистам отказался от использования Георгиевской ленты, заменив ее на украинскую желто-синюю.