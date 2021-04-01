Команда из ДНР взяла Гран-При на международном конкурсе в Москве

14.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Как бы того ни желалось украинским военным и политическим преступникам, дети Донбасса не только не сидят в подвалах – они покоряют мир, прославляя ДНР и стирая клише «непризнанности».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«Лицо» украинской хунты Пётр Порошенко, развязав в 2014 году войну против жителей Донбасса, жаждал, чтобы наши дети сидели в подвалах. А донбасская детвора, которую уже семь лет ВФУ обстреливают из разнокалиберных орудий, живёт насыщенной жизнью, покоряет мир и прославляет Донецкую Народную Республику.

Образцовый Народный художественный танцевальный коллектив «Драйв» из города Снежного стал обладателем Гран-При в Международном конкурсе «Танцемания», который проходил в период с 28 по 31 марта в Москве.

Танцевальное действо проходило на лучшей сцене Российской Федерации – в Центральном концертном зале «Россия» под эгидой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (Юнеско) в рамках 57-го Всемирного конгресса по танцевальным исследованиям CID UNESCO и при поддержке Правительства Российской Федерации.

Участники снежнянского танцевального коллектива «Драйв» смогли посетить престижный Международный конкурс при поддержке Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и содействии Общественного Движения «Донецкая Республика», – рассказал Муратов.

Он отметил, что ребята из ДНР завоевали самую престижную награду конкурса среди 200 лучших танцевальных ансамблей.

«Теперь «Драйв» готовится к покорению Парижа – триумфаторы Международного конкурса в начале 2022 года выступят на сцене Дворца ЮНЕСКО в столице Франции. Убеждён, что донбасские танцоры завоюют любовь всех парижан, ведь они обладают большим талантом, нерушимым стремлением быть первыми и неистовым желанием на весь мир заявить о Донецкой Народной Республике, как о миролюбивом и культурном государстве», – добавил общественник.

«Мы гордимся нашей молодёжью – без преувеличения – золотой молодёжью Донбасса, которая, невзирая на страшную войну, покоряет мир и, по сути, стирает клише «непризнанности» с Донецкой Народной Республики!» – заключили Алексей Муратов.