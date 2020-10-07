Команда Коломойского призналась в незаконном вооружении боевиков Яроша

07.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Руководство Днепропетровской области, которую в 2014 году возглавлял олигарх Игорь Коломойский, незаконным путем добыло оружие, принадлежавшее министерству обороны, и выдало его боевикам «Правого сектора».

Об этом в эфире интернет-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил соратник Коломойского и его бывший зам Святослав Олейник, который в то время занимался активным подавлением «Русской весны» в составе команды олигарха, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Олейника, «днепропетровская команда» в 2014 году вооружила боевиков для того, чтобы те отбили у ополченцев Красноармейск, который уже стал городом ДНР, а помогал «выбить оружие» министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Я и сегодня буду с осторожностью рассказывать о тех событиях, потому что я считаю, что им нет срока давности. Тогда не было регулярных частей, не было официально оформленных батальонов и тогда была ситуация, когда Красноармейск – это уже самый близкий город Донецкой области к Днепропетровской области, такая прямая. И над горисполкомом Красноармейска уже повесили флаг ДНР.

И, конечно, у нас было решение, что что-то надо с этим делать, потому что еще чуть-чуть и это уже прямая дорога, а следом уже через 20-30 километров Днепропетровская область. Поэтому, действительно, тогда мы обратились к Дмитрию Ярошу. Это было абсолютно неузаконенное, неоформленное и никак даже примерно не легализованное формирование военизированных людей. У них было все, кроме оружия…

И вот, нам пришлось на оборону Красноармейска отправить того, кто был, а были эти неоформленные, несформированные подразделения тогда еще «Правого сектора». Но им надо было дать оружие. А где это оружие было взять? И дальше я все равно рассказывать не буду.

Оружие в стране было, оно лежало на складах минобороны. Для того, чтобы получить к нему доступ, нужно было физически взять его со складов минобороны и переместить в какие-то другие склады. Какими-то другими складами могли быть склады министерства внутренних дел и не могли быть никакие другие. Для того, чтобы провести эту, казалось бы, простую операцию, необходимо было очень много сложных формальностей.

И на тот период времени министерство обороны было настолько инертным – вот Аваков [министр внутренних дел] всегда был быстрым, радикальным, он легко выписывал любые документы. А министерство обороны, я даже не вспомню, кто его там возглавлял, кому служили эти люди, чем они все занимались, но от них выбить какую-то бумажку было очень тяжело…

Наша была задача – мы его [оружие] выбили, это было вместе с Корбаном, Корбан здесь участвовал очень активно, мы выбили то, что оружие минобороны переместилось под протекцию министерства внутренних дел.

Но еще есть такая вещь, как место хранения. У нас должна была быть оружейка. Мы искали оружейку поблизости от того места, где мы формировали добровольческие батальоны. Удивительным образом такая оружейка нашлась прямо в здании обладминистрации, на первом этаже, оказалось, существует оборудованная оружейка, которая вмещала в себя 200-300 автоматов.

Понятное дело, что мы этим воспользовались. И вот там всегда лежало оружие, которое в теории было под особым режимом и никто его, конечно же, не мог в теории выдать. Но на практике было то, что было на практике, в Красноармейск поехали вооруженные люди», – заявил Олейник.

Напомним, ранее мэр Днепропетровска Борис Филатов, который также входил в команду Коломойского, и получил известность в 2014 году благодаря предложению обещать крымчанам что угодно для срыва референдума, а «вешать их потом», пожаловался на слежку за собой.

Еще один член «днепропетровской команды» Геннадий Корбан заявил, что украинская армия сейчас не может военным путем решить конфликт на Донбассе, поэтому Киеву нужно договариваться с ополченцами, а, нарастив силы, нанести сокрушительный удар по ДНР и ЛНР.