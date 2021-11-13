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13.11.2021 19:36
(Мск), Москва,
Андрей Соколов
 
Общество, Россия, Спорт
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Команда молодого стартапа ЯRUS оставила позади соперников из топовых российских брендов

Экстремальный забег «Гонка героев» недавно закончился в московских Лужниках. Команда молодого технологического стартапа ЯRUS...

Экстремальный забег «Гонка героев» недавно закончился в московских Лужниках. Команда молодого технологического стартапа ЯRUS не оставила шансов представителям таких крупных компаний, как Сбербанк, ПСБ, S7, Гаспромтранс и «Почта России».

По итогам соревнований ЯRUS уверенно завоевал первое место, а ближайший соперник существенно отстал от лидера забега.

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Спортивное состязание экстремального характера весьма актуально для отечественных IT-брендов, ведь бизнес в стране давно уже вышел за грани сугубо деловой сферы. Компании стремятся проявить себя и в спортивных, и в интеллектуальных состязаниях.

Участникам «Гонки героев» предстояло преодолеть более пяти километров дистанции с различными препятствиями. Забег также осложнялся неблагоприятными погодными условиями.

Сотрудники ЯRUS уверены в своих силах. Они готовы конкурировать не только в бизнесе и с радостью проявят себя на различных соревнованиях, пусть даже это будет игра «камень, ножницы, бумага».

В команде ЯRUS подчеркнули заинтересованность во всестороннем развитии, однако высший приоритет касается прорывов в мире информационных технологий.

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