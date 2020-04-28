Команда Порошенко и Рада Парубия покрывали хищения с умышленно взорванных военных складов – доклад

28.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Есть веские основания полагать, что многочисленные взрывы военных складов ВСУ организовывались и покрывались высшим руководством Украины, которое, таким образом, старалось скрыть факты крупного хищения с военных объектов.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», член Временной следственной комиссии по делу о взрывах на военных складах Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я являюсь членом Временной следственной комиссии по делу о взрывах на военных складах, и сегодня мы с депутатом от фракции «Слуга народа» Давидом Арахамия представляли отчёт и ознакомили общество с промежуточными выводами.

Действительно, информации было очень много, мы проводили заседания, мы звали экспертов, мы звали тех следователей, которые почему-то потеряли работу во время расследования этого дела. Мы сейчас говорим о пяти основных подрывах – это Балаклея, Калиновка, Ичня, Сватово и Кривой Рог.

Мы начали с Балаклеи, потому что там находился самый большой арсенал оружия в Восточной Европе. Подорвано и потеряно 91%, мы понесли миллиарды прямых материальных потерь. Кроме того, что это оружие, которое нам нужно для укрепления обороноспособности», – сказала она.

Также политик выразила удивление, почему прошлый созыв Верховной рады не создал комиссию по расследованию взрывов на военных складах, ведь с каждым годом разобраться в произошедшем всё сложнее.

«Вы понимаете, насколько нам необходим общественный резонанс? Я не понимаю, почему у 8 созыва Верховной рады не было такой временной следственной комиссии, которая бы помогла следствию тогда. Вы же понимаете, что с каждым годом все сложнее и сложнее расследовать эти дела, проводить экспертизы, опрос свидетелей, добывать информацию.

И мы действительно увидели в той информации, которая к нам поступала, что следствие пошло по ложному пути, не знаю, с чем это было связанно, кто это покрывал, или кто это делал специально, это пусть устанавливают следователи.

Потому что это на самом деле имело место – и возможные хищения, и выводы инспекции Министерство обороны, а потом неожиданно проведение антидиверсионных учений. И потом неожиданно результаты отчётов этих подрывов, и потом результаты экспертиз, а первые экспертизы показали именно то, что это был подрыв. Но потом люди, которые пришли к этому выводу, были отстранены. Дело было передано другой инстанции, а также право проводить экспертизы и подобный большой клубок проблем.

Мы ставили перед собой цель поставить правду на стол людям, чтобы люди видели, что есть сила и желания докопаться до правды. Потому что мы сегодня имеем уголовное дело, но не имеем ни одного приговора», – отметила Верещук.

Депутат возмутилась стремительными повышениями по карьерной лестнице чиновников, которые руководили подорванными складами.

«И больше… те люди, которые были руководителями таких складов, сегодня пошли на повышение, те люди, которые занимались этими делами, сегодня руководят в разных органах власти, и они есть во власти. В связи с этим мы должны определиться, готовы ли мы говорить людям правду, или нет», – резюмировала член следственной комиссии.

Напомним, Владимир Зеленский приостановил процесс расследования уголовных дел против Петра Порошенко и его подельников, и пошел на политический союз с экс-президентом.