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09.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
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Команда Порошенко теряет свою монолитность

Штаб действующего президента Петра Порошенко провел неэффективно неделю после выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неделю, прошедшую после выборов, штаб Порошенко использовал достаточно неэффективно, дав ввязать себя в дискуссию относительно дебатов, которые с электоральной точки зрения практически никак не повлияют на итоговый результат. Я думаю, что штабу Порошенко надо уже серьезно задуматься об избирательной кампании, а не о дебатах. А еще им надо понимать, что админресурс и сетка во втором туре будут несколько хуже работать, чем в первом.

Мало времени осталось, плюс команда Порошенко теряет свою монолитность, пусть эта монолитность была условной. Уже даже глава Одесской области Степанов не хочет в отставку уходить, говорит, что это все незаконно со стороны действующего президента», – сказал Гаевский.

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