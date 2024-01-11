Команда Санду ведет страну к войне, но Кишиневу еще не поздно остановиться

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Послу Республики Молдова в России Лилиану Дарию в МИД РФ заявлен протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева.

Москва упоминает и давление на русскоязычные СМИ, и дискриминацию российских граждан, въезжающих в РМ, и агрессивные заявления антироссийского характера, и появившуюся в СМИ информацию о планах Молдовы содействовать подготовке украинских военнослужащих на собственной территории с участием инструкторов из стран НАТО.

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В качестве ответной меры введен запрет на въезд в Россию ряду официальных лиц Республики Молдова. Москва оставляет за собой право и на другие шаги, если Кишинев продолжит агрессивную политику.

Эксперты по просьбе ПолитНавигатора комментируют то, что сейчас происходит в молдо-российских отношениях, и к чему движется ситуация.

Александр Кориненко, политолог:

– Российская Федерация, безусловно, запоздала с вручением ноты протеста молдавскому послу, учитывая, что последние два года вытворяют власти РМ: закрытие русскоязычных СМИ, высылка российских дипломатов и ряд других недружественных шагов. Майя Санду и команда уверовали в свою непогрешимость и наличие «крыши» от Киева и западных партнеров.

Надо констатировать, что Москва в значительной степени потеряла свое влияние в Молдове. Здесь сказывается географическое положение, жесткие меры со стороны властей на ограничение влияния России в стране и, конечно же, помощь западных партнеров – без их денег, советников, НПО «желтая команда» не смогла бы устоять у власти.

Вручение послу Лилиану Дарию ноты протеста – это важный символический знак: «Кремль обратил на вас внимание». Долгое время Кишинев пользовался тем, что вооруженный конфликт на Украине был для Москвы номером один в повестке дня, а на маленькую Молдову внимания не обращали, поэтому можно было смело вести антироссийскую политику, не ограничивая себя в шагах и высказываниях.

Единственное, что сделала Москва, – запретила въезд ряду молдавских политиков на свою территорию, но это только придало значимости ряду молдавских депутатов, чьи имена мы до этого даже не знали. Тут, конечно, возникает резонный вопрос: какие ответные меры может предпринять Москва по отношению к Молдове?

Российско-молдавские отношения находятся на самой низкой точке за всю историю современной Молдовы, и рычагов влияния на нее у Москвы уже весьма немного.

Анатолий Дирун, политолог:

– Определение России как одной из основных угроз в Стратегии национальной безопасности Республики Молдова законодательно закрепляет тенденцию на минимизацию отношений между Кишиневом и Москвой.

О разрыве дипотношений речь пока не идет, но для руководства Республики Молдова чрезвычайно важно максимально исключить влияние России на общественно-политические процессы в республике. Особенно это актуально в период президентских выборов в этом году и парламентских в 2025 году. Молдова сегодня находятся под надежным зонтиком безопасности европейских и американских партнеров, что в целом определяет линию поведения Кишинева.

Что касается запрета на въезд на территорию России отдельным представителям правительства и молдавским журналистам, то сегодня это воспринимается чиновниками и общественностью как некий знак доблести.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что отношения между странами будут только ухудшаться.

Андрей Сафонов, политолог:

– Ежедневно совершая выпады против России, причем часто туповатые и оскорбительные, обитатели властных кишиневских кабинетов выполняют установку на то, чтобы спровоцировать Кремль на что-то нервное. Это не получится. Москвичи просто не мешают противнику – а администрация Майя Санду есть именно противник России – совершать все новые ошибки.

Впрочем, эти ошибки продиктованы установками Запада и Румынии. Пока команду фанатичных националистических дилетантов просто обкладывают. Взять хотя бы протест российской стороны, врученный послу Молдовы г-ну Дарию. Там перечислен перечень прегрешений, совершенных, по мнению россиян, официальным Кишиневом. Но это то накопление, когда количество в один момент может перейти в качество. В частности, вмешательство Кишинева в российско-украинские отношения.

В этом огне кишиневский «мотылек» может запросто сгореть. Казалось бы, ты провозгласил нейтралитет – ну, и нейтралься по полной…

А когда ты публично даешь понять, что кого-то чему-то обучаешь на своей территории, значит, твой интеллект явно хромает. Думается, у России есть в запасе какие-то ходы против правящей группировки Молдовы. Не вооруженные, разумеется. Возможно, это окончательный переход в отношениях с Приднестровьем на исключительно двусторонние и прямые.

На фоне курса кишиневского режима на разрыв отношений с Москвой это объяснимо. И еще. Повторю свой старый вывод. С Майей Санду и ее окружением Россия не будет решать никаких вопросов. От слова совсем.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета (Москва):

Ключевым моментом в сообщении МИД РФ является указание на недопустимость использования территории Молдавии для обеспечения боевых действий против России. В сообщении очень осторожно подчеркивается, что есть всего лишь «планы» Молдовы оказать содействие в подготовке украинских военных с участием инструкторов НАТО, и что эта информация «появилась в СМИ».

То есть российский МИД как бы ставит под сомнение данную информацию, дает шанс Кишиневу отыграть назад. Москва мягко намекает молдавскому руководству, что лучше бы данные, озвученные украинским генералом, поскорее опровергнуть, а в дальнейшем воздержаться от военной поддержки Украины. В ином случае Молдова рискует напрямую быть вовлеченной в боевые действия. Об этом говорится уже прямым текстом.

Тот факт, что предупреждение Москвы было доведено до посла Молдовы в РФ лично, исключает возможность имитации официальным Кишиневом какого-либо недопонимания: «ой, а мы не прочитали», «мы не понимаем по-русски», «мы не знали, что так делать нельзя», «нас не предупредили» и т.д. Майе Санду четко объяснили, что она ведет свою страну к войне. А то, что МИД РФ всего лишь выражает «обеспокоенность» по поводу «появившейся в СМИ информации», означает, что Кишиневу еще не поздно остановиться.

К сожалению, молдавские власти не могут не осознавать, что они творят. Кишинев намеренно идет на обострение отношений с Россией и провоцирует эскалацию напряженности с Приднестровьем.

У Майи Санду и PAS нет шансов удержаться у власти, они сами и их кураторы это прекрасно понимают. Оставшееся время – менее года – они намерены использовать для нанесения максимального ущерба России, то есть ввергнуть Молдову в украинский кризис.

Их стратегия была озвучена на днях Зеленским, который заявил, что «после победы над Украиной, Путин перейдет к захвату стран Балтии, Молдовы, Финляндии и Узбекистана». Молдова – самая уязвимая в этом ряду страна, здесь расположены российские миротворцы и проживают российские граждане, а значит проще всего спровоцировать Россию.

Потом Молдову выставят жертвой агрессии и попытаются этим укрепить антироссийский блок западных государств, который по объективным причинам начинает рассыпаться.

Победить Россию легко, когда строишь планы на бумаге, но на практике Запад всегда терпел поражение. Так будет и на этот раз. На что рассчитывает Санду и ее команда? На бегство из страны? Но может еще не поздно одуматься и не совершать преступления?