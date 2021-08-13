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13.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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Команда Тихановской провоцировала инциденты, в которых она должна была пострадать

Новости УкраиныКоманда бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской пыталась провоцировать инциденты, в результате которых...

Команда бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской пыталась провоцировать инциденты, в результате которых она могла бы пострадать.

Об этом в интервью телеканалу RT заявил замглавы белорусского МВД Николай Карпенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели, кто она такая: жертва бытового насилия, абсолютно глупая, тупая женщина, которая не может связать даже двух слов. А потом создание одной, второй команды – и она, не знающая, что ей делать. Мы видели, что происходит. Мы видели их охрану, кто они. Уволенные за одно, за другое, скомпрометировавшие себя. И которые там возле неё крутятся.

Ей была отведена определенная роль революционной амазонки, которая должна за собой повести. И мы видели, что все время Колесникова (глава штаба несостоявшегося кандидата в президенты Виктора Бабарико – ред.) нарывается на скандал, прет на рожон, лишь бы что-то произошло в этой стычке с Тихановской», – сказал Карпенков.

По его словам, на охрану Тихановской были мобилизованы значительные силы милиции.



«Мне было поручено обеспечить безопасность Тихановской. У нас большое количество сотрудников ГУБОПа работало по обеспечению ее безопасности. Когда она выезжала на свои митинги, когда она выезжала на встречи, мы сопровождали и контролировали.

У нас работало до 20 оперативных экипажей, это порядка человек 40, а иногда и 80, для того чтобы упредить любых террористов, экстремистов, провокаторов, которые могли бы в принципе совершить вот эти вот действия и потом скомпрометировать действующую власть.

Работали снайперы от подразделения специального назначения МВД. Работала группа боевая, по-тяжёлому одетая, если что, готовая собой прикрыть, лишь бы ничего с ней не произошло. Работали пиротехники, осматривали, чтобы не было взрыва. Работала большая команда людей. И мы оперативно обеспечивали ей безопасность», – рассказал Карпенков.

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