Команда Тимошенко сообщает о случаях подкупа избирателей

31.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В ходе выборов президента Украины замечены первые попытки фальсификации и подкупа избирателей.

Об этом в пресс-центре Юлии Тимошенко заявил представитель партии «Батькивщина», депутат Сергей Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«К сожалению, как мы и предвидели, попытки подкупа избирателей становятся очевидными, и про это нам сообщают практически со всех областей. Эти попытки осуществляются не классическими методами, когда останавливаются автомобили, с которых выдают деньги.

Технологии пошли гораздо дальше. Мы видим людей, которые приходят на избирательные участки со специальными карточками, на которых есть штрих-коды, и все свидетельства того, что есть возможность с помощью этих штрих-кодов идентифицировать лицо, и просто пересчитывать деньги им на банковские карточки.

Во-вторых, особо это распространено в общежитиях, это наличие отдельных комнат, где почему-то появляются очереди людей, которые или приходят на избирательные участи, или выходят из них. Мы сейчас обратили на эти комнаты особое внимание, и возле каждой установлено постоянное дежурство наших наблюдателей, которые отслеживают эти факты», – отметил он.

Также Сергей Соболев рассказал о зафиксированном в Запорожской области факте попытки выноса десяти пустых бюллетеней человеком с нашивкой Че Гевары, который, по мнению представителя «Батькивщины», работает на Пера Порошенко.

«Следующие – это первые попытки выноса пачек бюллетеней с местных избирательных комиссий. Причём это не 1-2 бюллетеня. Так, в Запорожской области на 998 избирательном участке зафиксирован факт выдачи десяти пустых бюллетеней члену избирательной комиссии, который сидел с характерной нашивкой Че Гевары, и наши представители увидели, что это представители, который тем или иным способ заводились через Петра Порошенко на эти избирательные участки. Этот факт зафиксирован, приглашены представители полиции, которые сейчас составляют соответствующий протокол», – добавил нардеп.