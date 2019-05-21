Команда юристов займется отправкой Порошенко в тюрьму

21.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов, который после госпереворота 2014 года жил и работал в Австрии, вернулся на Украину и грозит уголовными делами теперь уже экс-президенту страны Петру Порошенко и его окружению.

Об этом Портнов заявил в эфире телеканала «НАШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам юриста, Порошенко должен ответить за коррупцию, вывод денег в офшоры и гибель украинских солдат.

«Я не буду никому специально мстить по собственным делам или инициировать преследование. Но я считаю, что мой вклад в то, чтобы в нашей стране никогда не повторилась эпидемия этой чумы, которая была у нас последние пять лет, мой вклад будет иметь важное место в этой работе. Захочет новая власть или не захочет восстановить справедливость и ответить на вопрос – что это было в течение пяти лет?

Поэтому наша вся юридическая команда будет в ближайшее время осуществлять комплекс правовых мероприятий, направленных на раскрытие преступлений, которые совершены предыдущим режимом, и на привлечение их к ответственности. Ключевыми вопросами будут анализ, систематизация и процессуальное оформление, обращение в правоохранительные органы и суды по вопросам, связанным с мародерством, хищением в армии и теми вопросами, которые имеют максимальное доверие и интерес у украинского социума.

Мы хотим показать, что торговая операция в Панаме бывшего президента Порошенко происходила ровно в те дни, когда украинского солдата хоронили в таком-то селе. Когда люди хоронили в селе украинского солдата, именно в этот день был заключен торговый контракт между офшорными компаниями Порошенко и он отмывал деньги, не платил налоги, на которые могли купить военную технику и амуницию для украинских солдат. Мы будем это показывать для того, чтобы сделать их навсегда нерукопожатными, токсичными, чтобы они никогда больше не влияли на государственное управление и политическую систему Украины», – заявил Портнов.