«Команда Захарченко готовила ДНР к расширению»: Захар Прилепин ответил на обвинения Пушилина

07.04.2019, Москва, Михаил Рябов

Российский писатель Захар Прилепин, бывший советник погибшего лидера ДНР Александра Захарченко, в эфире российского «ТВ Центра» прокомментировал обвинения в коррупции, которые озвучивает новое руководство республики в адрес своих предшественников.

Ведущая телеканала «Звезда» Надана Фридрихсон попросила Прилепина прокомментировать критику в адрес ближайшего соратника Захарченко – выжившего после теракта вице-премьера Александра Тимофеева (позывной «Ташкент»), который вскоре был вынужден покинуть республику.

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«Ряд крупных предприятий региона обвинили его в захвате их собственности. В том числе Денис Пушилин тоже сделал определенные заявления по этому поводу. На ваш взгляд, насколько оправданы эти обвинения, или нынешний глава ДНР, таким образом, ведет какую-то политическую игру и зачищает поле?» – спросила журналистка.

«Я бы менее всего хотел попасть между молотом и наковальней и давать комментарии тем событиям, специалистом по которым я не являюсь. Я выступал и работал долгое время советником Захарченко, я никогда не касался никакой экономики, специально дистанцировался от этих вопросов и никогда в них не вникал.

Естественно, так как это происходило неподалеку, я в легкой туманной дымке представляю механизмы, которые там, так или иначе, действовали. Это была военная экономика, люди, которые там работали, выстроили систему по тем принципам, по которым она в состоянии войны выстроилась.

Средства, которые достигались этой экономической машиной, которая была отстроена Захарченко и Александром Юрьевичем Тимофеевым, 90 процентов из них шли на создание оборонки Донбасса, который собирался не только воевать и защищаться, но и расширяться.

Я знаю количество денег, которые были в это вброшены, и понимаю уровень жизни людей, которые управляли Республикой. У нас, прошу прощения, какие-нибудь начальники дорожной службы среднего уровня живут лучше.

Люди, которые управляли страной, и быт которых я наблюдал из года в год, он не предполагает того, о чем вы так намекнули, что там какие-то были схемы», – ответил он.

При этом, когда журналист возразила, что по данному вопросу уже работает специальная комиссия и генпрокуратура, а глава ДНР Денис Пушилин накануне сделал заявление, что «Ташкент» пытался построить «военный коммунизм» с добавлением «корыстных интересов», Прилепин посоветовал задать вопрос лично нынешнему главе республики (который при Захарченко был спикером парламента).

«Комиссия работает, только она ничего не нашла пока. Вот у него и спросите, зачем он это заявляет. Я думаю, что происходит перераспределение экономических ресурсов, и пришли какие-то другие люди, которые хотят получить что-то, что они еще не получили. Вследствие этого делаются какие-то недальновидные заявления, которые не надо было произносить вслух», – заявил Прилепин.