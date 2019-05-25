Команда «Зе» с треском провалила «блицкриг на хайпе»

25.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимиру Зеленскому не удалось реализовать свой план блицкрига по роспуску Верховной Рады и проведению досрочных выборов по новым правилам, которые бы обеспечили получение фракцией «зелёных» такого числа депутатов, которое бы гарантировало единоличное принятие решений президентской силой.

Об этом в эфире канала «Topinform» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исходя из того, что мне рассказывали участники этих переговоров (встреча Зеленского с лидерами парламентских фракций, – ред.), то крепко какой-то договорённости между президентом и лидерами депутатских фракций не было. Лидеры депутатских фракций поддержали снижение барьера и сказали, что да, интересно, мы подумаем в отношении мажоритарки. Не было клятв на крови о том, что стопроцентно, зуб даю, завтра будем голосовать за отмену мажоритарки, этого не было», – рассказал Бортник.

«Команда Зеленского попыталась провести блицкриг в парламенте, ну и это всё закончилось тем, чем закончился блицкриг в 1945-м – разгромом. 92 голоса – это разгром. Попытались на этом хайпе, в том числе, в силу своей недостаточной опытности именно в политических процессах, заскочить и продвинуть то, что им было нужно», – пояснил эксперт причину провала плана Зеленского.