Команда Зеленского анонсировала снос памятника освободителю Киева

13.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Команда Владимира Зеленского ведет переговоры о переносе праха освободителя Киева – советского генерала Николая Ватутина из Мариинского парка возле Верховной рады, где находится монумент в честь военачальника, который неоднократно требовали снести украинские националисты.

Об этом в интервью агентству «Интерфак-Украина» заявил глава Института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дробовича, сейчас ведутся переговоры с потомками Ватутина по его перезахоронению. «Переговоры ведутся… Давайте так, в этой истории всему свое время», – не стал конкретизировать чиновник.

Идею Дробовича о переносе памятника в своем блоге раскритиковал депутат Верховной рады Максим Бужанский.

«Директор Института Нацпамяти, широко гуляющий на 130 бюджетных миллионов в год… говорит, что ведет переговоры с родственниками Ватутина на предмет перезахоронения генерала, что сразу позволит куда-то убрать памятник Ватутину из Мариинского парка. Тут же оговариваясь, что под закон о декоммунизации Ватутин не подпадает, поскольку партийных должностей не занимал… Тут вот какая история. Памятник Ватутину стоит там, где стоит, как освободителю Киева. И, если Киев освободил не Ватутин, то да, памятник нужно убирать нахрен. А если освободил, все-таки, он, убирать нахрен дурака, которому нечем заняться за 130 миллионов», – заявил Бужанский.

В своем интервью Дробович также приравнял советскую символику к нацистской и добавил, что выступает за запрет ношения военной формы тех времен даже реконструкторами.

«Я веду сейчас неформальные коммуникации с представителями военно-реконструкторских клубов. Пока с большинством мы решили, что нельзя ходить в форме всевозможных красноармейцев, ССовцев, во время публичных официальных мероприятий, захоронений и т.д., но сейчас это делается. Мы провели закрытые консультации и договариваемся, что будет джентльменское соглашение, что этого не делать. Не может в 21 веке в европейской стране кто-то ходить в мундире НКВД или мундире СС «Галичина», это нонсенс, это надругательство над памятью жертв этих тоталитарных режимов. Если мундир, то без свастик, серпов и молотов, а просто кружочек, какая-то плашечка. И об этом сейчас ведется коммуникация. Думаю, мы также выпустим методические рекомендации», – добавил Дробович.