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Новости Украины

Владимир Зеленский сознательно отклонял все компромиссные варианты, предлагавшиеся Россией, Францией и Германией, ведя ситуацию к масштабному военному конфликту. При этом населению не говорилось о неизбежности войны специально.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы готовились к войне очень мощно. То, что мы на сегодняшний день прошли 180 дней войны и мы на своей территории, мы её не сдали, это говорит о том, что мы готовились к войне», – рассказал Данилов.

Он объяснил, что киевский режим не предупредил украинцев о войне, чтобы спасти европейские города.

«Причём, подготовка началась после 8-го, 9-го декабря 2019 года, когда президент Зеленский не согласился в Париже на те условия, которые нам предлагали Россия, Франция и Германия, мягко говоря, он сказал – «нет, друзья, Минска-3 не будет, мы будем защищать свою страну». Мы на следующий день поняли, что большая война с РФ неизбежна. Если кто-то не понимает процесс, который происходит, и предъявляет власти, что мы должны были каждого предупредить и каждому дать расписку, что завтра будет война, то так, друзья, не делается. Если бы мы вас предупреждали, что завтра будет война, если бы у нас не происходили определённые события, то на сегодняшний день враг бы был уже в Варшаве, Таллине, Вильнюсе и в других городах. Мы максимально подготовились к этой войне и сделали всё, что от нас зависит, для того, чтобы наша страна сохранилась», – уверял секретарь.