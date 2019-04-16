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16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, Украина, Финансы
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Команда Зеленского: никаких компенсаций Коломойскому, Приватбанк забрали правильно

Член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что решение о национализации “ПриватБанка” было правильным и никаких компенсаций олигарху при Зеленском выплачивать никто не будет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

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“Относительно национализации “Приватбанка” Это был очень непростой процесс. Согласно той информации, по которой правительство принимало решение о приватизации, и также было решение СНБО, я считаю, что решение было абсолютно правильным”, – заявил экс-чиновник.

Насчет необходимости компенсации бывшему владельцу “ПриватБанка” Игорю Коломойскому в связи с национализацией банка советник Зеленского сказал: “Это вопрос к суду, но если исходить из позиции, которую я уже озвучил, что решение было правильным и обоснованным, то о ни о какой компенсации не может быть и речи”.

В то же время, Данилюк заявил, что Петр Порошенко и генпрокурор Юрий Луценко якобы мешали ему как министру финансов, и руководству “ПриватБанка” защищать интересы Украины в Лондонском суде.

“Это привело к тому, что я на следующий день требовал отставки Луценка, так как меня настойчиво попросили поделиться всей информацией относительно Лондонского суда с человеком, который до этого встречался с Игорем Валерьевичем Коломойским в Амстердаме (Юрием Луценко – ред.)”, – заявил экс-министр.

Напомним, апелляционный административный суд 15 апреля отложил на 22 апреля рассмотрение вопроса о правомерности национализации Приватбанка.

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