Команда Зеленского открыто глумится над нищими украинскими врачами – депутат

15.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Обещанная помощь со стороны украинских властей борющимся с коронавирусом врачам больше похожа на откровенное издевательство над рядовыми работниками медицины.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады от порошенковской партии «Европейская солидарность» Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Порохобот утверждает, что его шеф закупил 150 тысяч защитных костюмов.

«Власть не обеспечила врачей средствами защиты. Власть, чиновники, олигархи, их прислужники привезли на Украину 170 тысяч защитных костюмов. Даже не вопрос, когда они привезли – когда эпидемия уже была в разгаре. А один пятый президент Порошенко – 150 тысяч. Я не восхваляю Порошенко, я говорю о соразмерности мероприятий. И то, что власть не защитила украинских врачей, сегодня работает как мультипликатор.

Но дальнейшее издевательство власти над врачами, мне кажется, переходит рамки разумного. Я даже себе не думал, что власть может додуматься – вместо обещанных 300 процентов начинать учитывать рабочее время врачей, когда они встречаются с больными коронавирусом, в минутах! То есть, ты приехал, пять минут контакта – тебе от рабочего дня ноль целых ноль, ноль, ноль – и ты тогда получаешь не триста процентов от зарплаты, а какие-то копейки! Так нельзя поступать с людьми», – заявил депутат.

«Но это начиная с местной власти, которая берёт пример с центральной власти. Потому что центральная власть – это шоу поиска крайнего. Когда крайний министр здравоохранения, который не обеспечил выплаты, крайний глава обладминистрации, который не обеспечил – уже крайних не осталось, а деньги медикам так и не выплатили по сей день», – возмутился Синютка.