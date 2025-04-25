Команда Зеленского отвергла все условия, выставленные Трампом. Ждём реакции Вашингтона – Бортник

Украинское руководство даёт понять, что не приемлет «мирный план» Дональда Трампа.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью журналисту Виталию Дикому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что у нас появился свой документ по итогам встречи с Келлогом в Лондоне говорит о том, что мы не принимаем предложение США, что у нас есть альтернатива, у нас есть другое видение. Это надо воспринимать так, и это так воспринимается в Вашингтоне.

Мы явно даём понять американцам, что план Трампа нам не в кассу. Мы даже Конституцию свою вспомнили, хотя над её могилой уже поросла трава за все эти годы», – сказал Бортник.