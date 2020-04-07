07.04.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Команда Зеленского подтвердила свою недоговороспособность




Украинский президент Владимир Зеленский и его команда всячески саботируют создание Консультативного совета в рамках минского процесса.

Об этом в своём Telegram-канале завил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Консультативный совет по Донбассу ушёл в бесконечные консультации и вряд ли вернётся. Представители Киева на переговорах в Минске явно демонстрируют, что стремление к миру, а уж тем более к диалогу с Донбассом, уже явно не в тренде команды Зеленского.

Проект диалоговой платформы Сергея Сивохо был достаточно грубо закрыт руками радикалов и подписью Данилова, а другой проект, согласованный Ермаком в Минске, Консультативный совет, сейчас откровенно «замыливается» украинскими правительственными чиновниками.

На дистанционных переговорах политической подгруппы Минской Контактной группы, они озвучили, что идею Консультативного совета они попрежнему поддерживают, но позволить говорить напрямую двадцати гражданам с двух сторон конфликта без благословления Нормандского формата, парламента и украинской общественности (читай, радикалов на площади) они никак не могут», – написал луганский дипломат.

Он подчеркнул, что оттягивая создание Консультативного совета, Владимир Зеленский нарушает собственные обещания и демонстрирует всему миру, что политический пиар для него важнее реального урегулирования конфликта.

«Потому идея Консультативного совета удаляется на глобальные консультации на неопределенный период. А обязательства учредить совет ещё 25 марта для Офиса Президента, это совершенно ничто по сравнению с перспективами консультаций в Нормандском формате.

Действия по урегулированию, это действительно ничто по сравнению с консультациями о возможностях урегулирования. Повторения этих тезисов ждём в среду на заседании Контактной группы», – резюмировал Мирошник.

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