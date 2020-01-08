Команда Зеленского получила резкий сигнал из Москвы

08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Намеченная на весну 2020 года встреча участников Нормандского формата может не состояться по вине украинской стороны. Об этом говорится в заявлении руководителя Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который считается близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Чеснаков обратил внимание на недавнее заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко: «Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия».

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«Это не первое подобное заявление г-на Пристайко. Варианты объяснения. Глава МИД Украины: а) не разобрался в вопросе (за переговоры отвечает не он, а Ермак); б) все понимает, но работает против Ермака и, в конечном счете, Зеленского; в) хочет зафиксировать собственное место в переговорном процессе (миссия – традиционно тема МИД); г) просто туп.

Стоит еще раз напомнить:

1.Местные выборы, которые Украина, согласно Пристайко, хочет провести на территориях ДНР и ЛНР, в 2020 году состояться не могут. Для этого нет никаких политических и юридических оснований. До выборов требуется: разведение сторон, закрепление особого статуса, принять специальный закон о выборах, амнистия и т.д. От разведения сторон по всей линии соприкосновения как первоочередной задачи в Париже отказался сам Зеленский.

2.Альтернативой Минску является не миротворческая миссия, а война и завершение процесса сецессии Донбасса. Т.е. окончательная потеря Киевом возможности жить с Донбассом в общем политическом пространстве.

3.Если Украина и ее мининдел хочет выглядеть ответственной стороной переговорного процесса, а не как поставщик бла-бла-новостей, то при упоминании миротворческой миссии непременно следует уточнять – на основе какого мандата (по форме и содержанию) такая миссия возможна. Кто конкретно будет выдавать мандат миссии, альтернативной Минску-2?

Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря.

После саммита в Париже прошел уже месяц.

Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту «нормандской четверки» украинской стороне нечего будет предъявить.

Какой смысл тогда встречаться?

Вся вина за перенос саммита «нормандской четверки» в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь», – предупредил Чеснаков.