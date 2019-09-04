Команда Зеленского провоцирует гражданский конфликт

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Попытка президента Украины Владимира Зеленского создать авторитарную модель власти может закончиться серьёзным гражданским конфликтом.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский будет пытаться строить авторитарную структуру власти, потому что это единственный способ быть полезным тем, кто его туда приводил, прежде всего Коломойскому. То, что Коломойский написал, сделать вне авторитарной структуры власти невозможно. От объявления дефолта до приватизации земли. Всё это можно сделать только внутри авторитарной структуры власти, поэтому Зеленский будет это делать», – отметил политолог Дмитрий Куликов.

Экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров подчеркнул, что у команды Зеленского нет абсолютно никакой идеологии.

«Более того, они сегодня себя ведут так свободно почему: потому что они ещё ничего не начали делать. Они только заявляют: мы будем бороться с коррупцией, мы посадим всех преступников. Как только они начнут заходить в первые офисы, вы посмотрите, что будет завтра. Это будет обратка, понимаете? Это же так просто не закончится.

Власть – это не просто бегать по ромашковому полю и рассказывать, как тут всё красиво и прекрасно, так не будет. Им нужно готовиться к тому, что будет колоссальное сопротивление. Люди – миллионеры, миллиардеры, которые остались вне парламента, просто так смотреть, как они их будут «расчехлять», не будут», – заявил экс-парламентарий.

«Украину ждут очень и очень сложные времена. Я боюсь, чтобы они не перегнули палку, и не закончилось это серьёзным гражданским конфликтом внутри Украины», – добавил Килинкаров.