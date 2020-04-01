Команда Зеленского сознательно посеяла коронавирусную панику – Гольдарб

01.04.2020, Киев, Игорь Петров

Закон о продаже украинской земли принят под прикрытием страха перед пандемией коронавируса и экономическим кризисом.

Об этом эфире телеканала KPT заявил юрист и экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что на прошлых президентских выборах голосовал за нынешнего главу государства Владимира Зеленского.

«Я голосовал за него, а сегодня они принимают закон о том, чтобы продать украинскую землю. Под фишкой пандемии, при национальной беде. Люди начали болеть и умирать. Ни Зеленский, ни его правительство не сделали ничего, чтобы остановить пандемию у границ Украины, вообще ничего. Запустили сюда носителей вируса, не сосредоточили деньги для здравоохранения, допустили распродажу необходимых сегодня защитных средств и лекарств. Это все при них произошло.

Они отлично знали, что в мире начинается пандемия. Они это намеренно допустили, я это вижу. Чтобы под шумок, под прикрытием страха, посеять панику и принимать подобные законы. Сегодня они пытаются вынести и принять закон о продаже украинской земли. Они говорят, что его переработали. А земля для граждан Украины – это сакральная штука, это как вера. Это значит позвать нечисть в свой дом. Особенно сейчас, когда все обесценивается, торговать украинской землей под прикрытием пандемии, это подло и преступно, и абсолютно противоречит Конституции Украины», – сказал Гольдарб.