«Команда Зеленского ведет нас в ловушку Кремля» – украинский журнал

19.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина с самого начала не собиралась выполнять обязательства, взятые на себя в рамках подписанных в Минске соглашений о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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«То, что минские соглашения были подписаны, чтобы остановить открытую агрессию и оттянуть время, и сейчас они уже не актуальны, у Зеленского прекрасно знают, но стараются об этом не вспоминать. Напротив, нарекая на предшественника, группа примирения, которую возглавляет [глава офиса президента] Андрей Ермак, надеется под их прикрытием что-то выторговать», – отмечается в статье.

Автор полагает, что «речь идет об очень тонкой игре, в финале которой маячит ловушка».

«Ведь на самом деле то, что подают как выполнение соглашений, подписанных Порошенко, сегодня является выполнением обычной кремлевской прихоти. Очень позорный прецедент. Если Украина выполнит одно требование, то будет вынуждена выполнять другие, еще наглее и жестче. И отказываться от них будет все труднее. А следующим, скорее всего, станут изменения в закон об особом статусе ОРДЛО. А дальше, видимо, и еще «веселее», – резюмирует журнал.