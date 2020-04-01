«Команда Зеро»: Спустя год после триумфа все надежды на Зеленского рухнули

01.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Абсолютно некомпетентная и непоследовательная команда Владимира Зеленского не имеет права управлять страной и должна уйти в отставку.

Такое заявление в годовщину триумфального результата Зеленского в первом туре президентских выборов сделал эфире телеканала «112» депутат Верховной рады Виктор Медведчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зе-команда – это команда «Зеро», сегодня мы с уверенностью это говорим. Они нулевые в вопросах профессионализма, они нулевые в вопросах той ситуации, в которую попала Украина, в том числе уже и благодаря им, этой новой власти», – отметил депутат.

«Власть должна быть принципиальной, последовательной, она должна демонстрировать эту смелость решений, принципиальность и уверенность в силе наших граждан, потому что, если граждане не будут ощущать этой уверенности власти, если они буду понимать о том, что эта власть не способна, не знает и не готова, тогда такой власти не должно быть. Они должны уйти все в отставку, если они не способны сегодня урегулировать ситуацию, которая сложилась на Украине», – резюмировал он.