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Начиная харьковскую операцию, ВС РФ изначально не ставили себе цели не только по штурму Харькова, но даже и относительно контроля над Волчанском.

Об этом на канале «Армия-TV» рассказал командир подразделения аэроразведки ВСУ, дроновод Роберт «Мадьяр» Бровди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он не согласился с мнением, что у русских на Харьковском направлении не вышло осуществить задуманное.

«По моему мнению, они здесь ничего особенного и не планировали. Лишь через сутки, поймав первое сопротивление, будем объективными, оказалось, что они не закреплены достаточным количеством личного состава, который был бы способен создать определённый кулак, который мог бы взять и зайти, например, в Харьков. По моему мнению, это расфокусировка нашего внимания, попытка манипулировать переконцентрацией наших усилий. Поскольку в результате попытки прорыва в сторону Харькова ВСУ и переконцентрировали часть войск. И мы здесь оказались, и ряд других бригад, которые сменили бригады, которые стояли на линии. Главное, не Харьков, а то, что нам удалось не дать им выйти на высоты, с которых они могли бы по камушку разбирать Харьков их артиллерии», – сказал Бровди.

Так же, по его мнению, изначально не стояло задач занять Волчанск.

«На лёгком ходу они, наверное, не против были бы добежать, но соответствующей концентрации сил личного состава для этого не было подготовлено. Я уверен, что это часть игры, манипуляция с целью переконцентрировать наши усилия. Она им удалась», – констатировал «Мадьяр».