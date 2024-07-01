Командир аэроразведки ВСУ: Русские добились желаемого на Харьковщине

Вадим Москаленко.  
01.07.2024 12:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 279
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Начиная харьковскую операцию, ВС РФ изначально не ставили себе цели не только по штурму Харькова, но даже и относительно контроля над Волчанском.

Об этом на канале «Армия-TV» рассказал командир подразделения аэроразведки ВСУ, дроновод Роберт «Мадьяр» Бровди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начиная харьковскую операцию, ВС РФ изначально не ставили себе цели не только по штурму...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Он не согласился с мнением, что у русских на Харьковском направлении не вышло осуществить задуманное.

«По моему мнению, они здесь ничего особенного и не планировали. Лишь через сутки, поймав первое сопротивление, будем объективными, оказалось, что они не закреплены достаточным количеством личного состава, который был бы способен создать определённый кулак, который мог бы взять и зайти, например, в Харьков. По моему мнению, это расфокусировка нашего внимания, попытка манипулировать переконцентрацией наших усилий.

Поскольку в результате попытки прорыва в сторону Харькова ВСУ и переконцентрировали часть войск. И мы здесь оказались, и ряд других бригад, которые сменили бригады, которые стояли на линии. Главное, не Харьков, а то, что нам удалось не дать им выйти на высоты, с которых они могли бы по камушку разбирать Харьков их артиллерии», – сказал Бровди.

Так же, по его мнению, изначально не стояло задач занять Волчанск.

«На лёгком ходу они, наверное, не против были бы добежать, но соответствующей концентрации сил личного состава для этого не было подготовлено. Я уверен, что это часть игры, манипуляция с целью переконцентрировать наши усилия. Она им удалась», – констатировал «Мадьяр».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть