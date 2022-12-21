Командир «Ахмата» сообщил о наступлении «по всему участку фронта»

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Российская армия теснит ВСУ на Донбассе «по всему участку фронта», сообщил в своем блоге командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Яковлевка освобождена и зачищена. Об этом мной было заявлено еще вчера. В Соледаре значительное продвижение вперед, спланирован и осуществлен большой наступательный рывок. В бахмутовском направлении также положительные результаты. Таким образом, по всему участку фронта отличные показатели. Российская территория активно отбивается у противника», – сообщил он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Алаудинов утверждает, что украинский гарнизон в Бахмуте (Артемовске) неоднократно запрашивал разрешение отступить, но не получал одобрения от начальства.

«Несмотря на сложность артемовского направления, там ежедневно уничтожается огромное количество противника. Враг по всем имеющимся средствам связи подает сигнал о желании отступить, но руководство НАТО им такого разрешения не дает. Как итог – тысячи уничтоженных и раненных бойцов противника. Нами не первый месяц фиксируются массовые случаи отказа противника от ведения боевых действий и нахождения на передовой линии фронта. Имеются и видеодоказательства расстрела своих бойцов противником после отказа идти на нас. Это все чаще приводит к необходимости для врага задействовать на линии соприкосновения иностранцев, а также националистические формирования Украины, в качестве расстрельных команд. Зима – наша союзница. Для нас морозы ничего не меняют. Наш технический и человеческий ресурс приспособлен к суровым погодным условиям. А противник, со своей западной техникой, нет. Таким образом, зимний период для нас больше способствует результативности, чем летний», – утверждает командир «Ахмата».

Бывший советник главы ДНР Александр Казаков считает политической ошибкой недавний визит Владимира Зеленского в Артемовск.

«Начиная с сентября месяца в Киеве только ленивый не заявляет о том, что «русские не возьмут больше ни одного города». Артёмовск – город, тут двух мнений быть не может. И вот для того, чтобы «русские не взяли больше ни одного города», киевский режим кладёт под «русский паровой каток» десятки тысяч своих солдат. Киев сам загнал себя в ситуацию, когда сдать Артёмовск/Бахмут – это политическое поражение даже в большей степени, чем военное. И вот в этих условиях, когда даже самому мрачному пессимисту у нас и самому упёртому оптимисту на Украине и на Западе понятно, что взятие нами Артёмовска – просто вопрос времени, кто-то «добрый» посылает Зеленского в Бахмут/Артёмовск. Чтобы политическое поражение после потери этого города стало не просто поражением бывшей Украины, а личным поражением Зеленского. Интересно, кто это постарался? Не Залужный ли?» – рассуждает Казаков.