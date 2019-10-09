Командир «Азова» грозится положить своих боевиков за каждое село Донбасса

09.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты грозят вооруженным мятежом на линии разграничения в случае, если военные отойдут оттуда в соответствии с «Минскими договоренностями».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил второй командир неонацистского полка «АЗОВ» Игорь «Черкас» Михайленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, у националистов полно оружия, которым они готовы воспользоваться.

«Мы, конечно, останемся. Во-первых, мы умеем себя защищать. Мы не будем с голыми руками.

В отличие от большого количества людей, которые кричат о любви про Украину, мы вооружались.

Каждый из нас имеет винтовку, нарезное оружие – мы будем защищать себя от антиконституционных действий сепаратистов, которые могут прийти в то село, которое не будет контролироваться украинскими войсками», – храбрится Михайленко.