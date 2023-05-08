Командир «Азова»: Русских – на исправительные работы

После «деоккупации» территорий все, кто поддерживал Русский мир, должны либо в двухнедельный срок убраться на подконтрольную России территорию, либо идти на исправительные работы, после которых надо будет ещё посмотреть, какая дальше их ждёт судьба.

Об этом в эфире «5 канала» заявил врио командира признанного в РФ террористическим «Азова» Никита «Раз-Два» Надточий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если потом, точнее, когда мы деоккупируем территории, то с теми людьми, которые всячески поддерживали Русский мир, я считаю, нужно поступить по справедливости. Просто сказать: у вас есть две недели, вы покидаете эту территорию, потому что вы не заслуживаете на ней жить, вы не являетесь украинцами, вы – просто русские, которые жили на территории Украины. Поэтому, пожалуйста, хотели Русский мир, хотели РФ – пожалуйста, за поребрик, до свидания. Две недели нет – исправительные работы», – рассуждал каратель.

«Нам нужно будет отстраивать те самые сёла и города, в каких они живут. Окей, не захотел уехать, тогда отрабатывай. Бригада, которая будет там заниматься строительством, какими-то чёрными работами. Не хочешь покидать территорию, на которой ты жил, будешь кричать: я ж тут родился, моя земля – отстраивай свою землю, вопросов ноль. Отстроишь, потом поговорим», – поделился мечтами нацист.