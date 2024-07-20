Командир «азовцев»: Русские изматывают резервы ВСУ по всему фронту

Русские имеют возможность давить по всей линии фронта, одновременно создавая ударные кулаки для прорывов в слабых местах.

Об этом в интервью «Лиге» заявил командир подразделения «Терра» 3-й ОШБр ВСУ, сформированной из боевиков запрещённого в РФ «Азова», Николай «Абдула» Волохов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нашего врага большое количество ресурсов, что ему позволяет действовать немного контринтуитивно.

Мы что-то или накапливаем, или тратим – ты или накапливаешь средства, или тратишь, и у тебя накопление уменьшается. Но Россия может делать это одновременно. Она может часть ресурсов накапливать для формирования ударных кулаков и сил, которые будут прорываться и идти вперёд, и одновременно создавать давление на всём фронте.

Их задача растянуть наши ресурсы и найти в нашей линии обороны слабые места для того, чтобы применить этот резерв. Резерв сейчас сверхмобильный. То есть это не значит, что пешим ходом от Херсона до Харькова 20 суток идти. Если нужно, за ночь перебрасывать, и они будут применены.

Задание врага растянуть наши силы, растянуть наши резервы, которые мы также будем применять для сдерживания этих прорывов, и найти ту точку, сымитировав, скорее всего, перед этим давление на другие позиции», – рассказал «Абдула».