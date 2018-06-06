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Командир батальона «Спарта» попал в ДТП
Командир батальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха» попал в ДТП, получив серьезные травмы.
Об этом сообщает официальный сайт ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Состояние пострадавшего прокомментировал врач-хирург Республиканского травматологического центра Дмитрий Степанюк.
«Пациент был доставлен вчера в тяжелом состоянии. В экстренном порядке было произведено необходимое обследование. Все травмы, диагностированные у пациента, характерны для пострадавшего в ДТП. Пациент был экстренно доставлен в операционную, где бригадами хирургов, нейрохирургов, травматологов был выполнен ряд сложных операций. После этого больной был переведен в отделение реанимации, где он сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Все необходимое лечение оказывается в полном объеме», – рассказал медик.
Метки: Владимир Жога, Донецк, ДТП
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