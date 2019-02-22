Командир «Беркута» рассказал о бомжах на Евромайдане

22.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Во время Евромайдана к митингующим примкнули все киевские бомжи, которые хотели бесплатно поесть, одеться и согреться. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью телеканалу «НТС» заявил экс-командир севастопольского «Беркута» Сергей Колбин.

По его словам, всем этим, а также топливом для генераторов майданщики снабжались должным образом.

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«Продуктами они обеспечивались неплохо, запас по топливу для работы дизельных генераторов, для работы экранов, прожекторов, микрофонов тоже поставлялся регулярно. Я скажу так, что большой объем бомжей, который существует в любом городе, они все стеклись к Майдану, потому что там была бесплатная еда, бесплатная одежда, бесплатное тепло», – заявил Колбин.

Ранее «активистка» Евромайдана Татьяна Черновол (ныне избрана в депутаты Верховной Рады) в интервью «Украинской правде» заявляла, что один день стояния на Майдане обходится организаторам в 70 тысяч долларов. «Майдан оплачивается за личный счет. Мне говорили, что это обходится в 70 тысяч долларов ежедневно. Конечно, есть пожертвования, но пожертвования далеко не перекрывают все расходы», – сказала она.

Как известно, в результате Евромайдана был свергнут режим Виктора Януковича, а к власти пришел ряд других украинских олигархов.