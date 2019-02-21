Командир «Беркута» рассказал, в какой момент бойцы из Крыма послали Украину

21.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В 2014-м году находившиеся на Майдане подразделения «Беркута» могли легко справиться с разгоном протестующих и остановить переворот. Об этом в интервью телеканалу «НТС» заявил экс-командир севастопольского «Беркута» Сергей Колбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, так и не дождавшись команды от руководства, сотрудники спецподразделения молча уходили из Киева, наблюдая, как в других областях Украины националисты уже устроили расправы над силовиками.

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«Моральный дух и морально-психологическая готовность сотрудников, и даже та экипировка, которая у нас была, позволила бы нам положить конец этим безобразиям на Майдане…

Ждали, уходили молча, потому что мы уже в новостях успели посмотреть, как относились к вернувшемуся «Беркуту» на Волыни, во Львове, в Тернополе. Поэтому в принципе, морально-психологическое состояние бойцов было подавлено. Они начинали понимать, что их начали предавать на уровне государства», – заявил Колбин.