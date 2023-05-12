Командир чеченского спецназа «Ахмат» призвал русских рожать по пять детей

Михаил Рябов.  
12.05.2023 23:58
  (Мск) , Донецк
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Демография, Дзен, Россия


Воюющий на Донбассе командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов призвал русское население рожать по пять детей в семье.

Об этом он заявил в своем обращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воюющий на Донбассе командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов призвал русское население рожать по...

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«Человечество «шагнуло» за 8 миллиардов человек. Сегодня в РФ около 148 миллионов человек. При этом мы с вами являемся хозяевами самой большой по площади страны в мире, в которой находится самая большая часть сырьевых ресурсов планеты. По сути, у нас есть всё.

Мы должны понять, что если русские, как государствообразующая нация, не начнут рожать детей, то через 50-100 лет будут вымирающим народом. Вместе с тем, это отнюдь не в интересах остальных народов, проживающих в России. Главная задача русских сегодня, наравне с победой в этой войне, – это рожать детей. Потому что владеть этими землями, управлять ими, обеспечивать сохранность государства скоро будет некому.

Призываю русских создавать большие семьи, в которых будут минимум пять детей. Почему у русских семья издревле называлась семьей?! Это семь «я». Отец, мать и минимум пять детей», – сказал командир.

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