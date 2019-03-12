Командир ДНР раскритиковал «бухтящих» жителей Крыма

12.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Жители Крыма не осознают в полной мере счастья от успешного бескровного воссоединения с Россией, на пятом году после исторических событий местные политики заняты внутренними противоречиями, предпочитая не упоминать, что все это время Донбасс, имеющий не меньше прав на возвращение в состав единого государства, продолжает держать оборону.

Об этом в своем блоге рассуждает экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс и Крым теперь повязаны. Можно много рассуждать, но трудно оспорить тот факт, что не случись Крыма – не случилось бы и Донбасса. Никто же ведь в здравом уме не стал бы говорить, что: ша, ребята – мы просто забираем военные базы с прилегающим участком местности. Пафос, сопровождавший процесс присоединения Крыма, свидетельствовал только об одном: Россия собирает земли и русских. Так почему бы Донбассу не ощутить себя русским, если даже крымские татары удостоились такой чести?

Конечно, здесь пропаганда переиграла сама себя. Ну а что ей было, в конце концов, говорить? Что нет, ребята, – учитесь читать между строк? Что ? Можно было бы сказать, что Крым, как в прошлом автономия, имел больше юридических прав на независимость, а Донбасс, Одесса, Харьков и другие – нет. Но хотел бы я посмотреть на того, кто так бы сказал. Как прилепить черный квадрат формализма к буйным краскам весны? Тем более, что рейтинги взлетели не на почве курортов и военных баз, а на почве ощущения возрождения.

И вот теперь, разговаривая вообще и о предстоящих выборах в заксобрание Севастополя в частности, подготовка к которым уже началась, я задал вопрос одному из будущих фигурантов: а почему вы в риторике не отсылаетесь к русской весне, участниками которой были? Ответ меня….впечатлил: эта тема токсичная, – сказал собеседник.

Я понимаю, что сейчас в русском городе Севастополе не все гладко. Нынешнего губернатора обвиняют в жесточайшей коррупции, в попытках зарабатывать на всем, в хищении бюджетных средств….

Местные показывают парк Победы, как памятник махрового воровства: было потрачено больше миллиарда, а работ не произведено почти никаких. И по этой причине Москва прислала Дмитрия Саблина в качестве руководителя местной Единой России, чтобы в преддверии анонсированных Медведевым крупных вливаний установить контроль за расходованием средств. И что, – репутация губернатора сделала тему русской весны «токсичной»?

Нет. Или – не только: по словам собеседника крымчане разочарованы…..несбывшимися надеждами. Но позвольте! Крым в России? Паспорта российские? Крым же ради этого объявлял независимость и присоединялся к России? По логике – да. Так в чем разочарование? В том, что не случилось войны, а хотелось? В том, что нет комендантского часа? Чем недоволен среднестатистический крымчанин, вот уже без недели как пять лет русский….точнее – россиянин? Или опять пропаганда где-то подгадила? Чего-то пообещала, а те, кто обещания должны были реализовать, не справились? Не абзац, а сплошные вопросы.

Время изречь банальность: все познается в сравнении. Мы уже активно бухтели, когда Путин подписал указ, признающий наши республиканские документы легитимными на территории России – и наступило временное счастье. Теперь ждем обещанных слухами паспортов – и снова будем либо счастливы, либо привычно «сосредоточенны». Учитесь правильно растягивать удовольствие! А получили бы весь кусок сразу – и нечего было бы ждать… А разочарованным крымчанам хочу посоветовать: приезжайте в гости. А то донецких машин в Крыму много, а крымских на Донбассе нет совсем. Милости просим», – пишет Ходаковский.