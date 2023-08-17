Командир ДНР заявил о невозможности военной победы над Украиной

В перспективе военной победы России над киевском режимом не просматривается.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит основатель батальона (ныне бригада) «Восток», замглавы Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

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«Можем ли мы военным образом свалить Украину? Сейчас и в ближайшей перспективе – нет. Когда я сам в себе рассуждаю о нашей победе в этой войне – я не имею ввиду, что мы поползем, как и они, вперёд, превращая все в бахмуты на своём пути. И лёгкого занятия городов я не предусматриваю…. Мы войдем в фазу, которая наиболее невыгодна Украине в её «самостийном» состоянии: фазу ни мира, ни войны. В этой фазе мы могли бы оказаться, если бы вместо СВО признали территории и официально взяли бы их под опеку. Но это был бы совсем другой поворот истории», – пишет Ходаковский в своем тг-канале.

Он считает, что в «состоявшейся уже реальности дело придёт к «перемирию».

«У нас начались определённые процессы в экономике, вызванные повышенной нагрузкой, но в целом мы выдержали и поймали равновесие. Балансируем – не без того, – но идём по канату. Вспомните кризис восьмого года, который назвали кризисом банковской системы? Тогда рухнул всего один какой-то банк, запустив принцип домино, и мы пережили очень много всякого нехорошего за довольно короткий промежуток времени. Сейчас идёт планомерное давление, но мы хоть и греемся, но держим», – описывает ситуацию в стране командир.

По его словам, «с Украиной всё будет не так».

«Если в России не дать раскачать внутреннюю ситуацию, то при всех наших болячках живучесть у нас очень высокая. Украина же – это совсем другая «физика». Что в экономическом, что в политическом отношении – это конструкт, который сам по себе выжить не способен. Поэтому не реализовался проект независимой Украины, превратившись в проект «Под кого лечь», – отмечает автор.

Он пишет, что на Украине «элиты, ориентированные на западные деньги, победили элиты, которые хотели подоить Россию».

«Сейчас Запад даёт преимущественно то, что способно нести только разрушение. Когда читаешь про очередную помощь, то видишь там не деньги, которые можно попилить, а железо, которое нужно утилизировать. На этом много не заработаешь. Поэтому на выходе из предстоящей фазы мы столкнемся, скорее всего, с глобальным переделом Украины», – резюмировал Ходаковский.

А вот координатор движения «Русский союз, сопредседатель общественного движения «Русские демократы» Сергей Григоров (в прошлом член гайдаровской ультралиберальной партии «Демократический выбор России» и бывший соратник Григория Явлинского), воюющий сейчас в ДНР, не сомневается, что наступление ВСУ закончится провалом и считает это надо использовать для полной победы и начать штурм крупнейших украинских городов.

«Шанс быстро фрустрировать Украину мы упустили прямо в первые дни СВО. Увы, недостатки военно-политического анализа, планирования и целеполагания», – пишет Григоров в своем паблике.

Он считает, что главное после этого не дать Украине вариться в собственном соку и не замереть на линии фронта, как предлагает лидер движения «Общество. Будущее» Роман Юнеман.

«В собственном соку Украина может только одно – переваривать русских. Чем в более обширных границах и чем дольше существует Украина, тем больше русских она переварит. Для того её и создавал Владимир Ильич Ленин и прочие враги нашего Отечества. Наши потери в войне существенны. Да, они во многие разы меньше украинских. Но армия и русское общество не поймут, если мы замрём. Это как если бы во время Курской дуги отбить наступление Вермахта и замереть в ожидании развала противника, когда он надломлен, но по какому-то безумию вдруг отказаться добивать его. После перемалывания ВСУ в их «контрнаступе» нам надо наступать. Освобождение Запорожья (Александровска) будет шагом к фрустрации Украины, Харькова – следующим шагом. И так далее, шаг за шагом Екатеринослав (Днепропетровск), Сумы, Кривой Рог, Чернигов, Николаев, Херсон, Одесса. И конечно же освобождение Киева и русских святынь. Минимум я был бы готов рассматривать как компромисс нашу остановку на линии Винница-Житомир. Хотя по-хорошему нам нужен выход на русско-венгерскую границу», – провозглашает наполеоновские планы автор.

По его словам, после этого Россию начнут призывать к миру, который он считает самой большой опасностью, и обращается к Юнеману.

«Фрустрация настоящая будет при ликвидации украинского государства, закрытии этого русофобского, шовинистического и неонацистского проекта. Только тогда будет возможно начать долгий путь по возвращению русских из выруси. И подобного не делал в истории ещё никто. Орков из эльфов делали. Сделать наоборот предстоит нам. Хотя да, твой соратник Игорь Димитриев хочет мира, олигархат хочет мира, Запад захочет мира, Украина захочет мира. Даже когда они на коленях приползут, как пишет Дмитрий Медведев, мы не должны идти на мир. Не может быть мира с сатаной. Не может быть никакой хорошей Украины. Ты не понимаешь природы этой войны. (Не только ты, безусловно). И не понимая этого, предлагаешь не взламывать двери в ад. Границы Украины в конечном счёте определит сейчас наше военно-политическое руководство. Сил же армии и русского общества хватит и на то, чтобы никакой Украины больше не было», – уверяет Григоров.

Такого рода призывы критикует военкор Ростилав Марсов, который недоумевает, «с какой легкостью некоторые призывают к штурму городов после более-менее удачного сдерживания украинского наступления, которое не закончено».

Он подчеркивает, что все теоретики военного искусства считают бой в городе самым тяжелым и изматывающим занятием для обеих сторон.

«Во время СВО было два штурма города — Мариуполь и Бахмут. Потери от первого не афишируется, но многим особо активным подразделениям пришлось полностью обновить свой личный состав. При взятии Бахмута ЧВК Вагнер потеряла 3/4 своего личного состава убитыми и раненными», – пишет Марсов.

Военкор обращает внимание, чем чреват будет штурм такого города, например, как Харьков.

«Харьков больше Бахмута примерно в 9 раз, то есть убитыми будет не 20 тысяч как у Вагнера, а все 180, потом умножаем это число на 3, получаем 580 тысяч трёхсотых. То есть количество солдат, задействованных в боях только для штурма Харькова, должно быть больше миллиона, а это мы ещё не считаем потери, которые будут обязательно при продвижении к самому городу, где уже не получится просто проехаться без боя как в начале СВО. При этом каждый из них будет снесён в труху, а в большой России будет множество волн мобилизации с подготовкой вряд ли намного лучше последней», – прогнозирует военкор.

По его мнению, спецоперации и в целом войны нацелены на короткий срок именно для того, чтобы на фоне паники избежать боев и продвинуться максимально далеко, минуя города, для генерального сражения у столицы.

«Первые месяцы СВО уже предопределили максимальный результат этой фазы войны. Дальше каждое столкновение будет только повышать потери при продвижении для обеих сторон. Так что ситуация вряд ли кардинально изменится. Тем более у Украины есть внешнее легкое на Западе и рассчитывать серьезно на крах их государственности — наивно. Остаётся только приложить усилия к сохранению того, что есть, и готовится в будущем к неизбежному повторению войны», – резюмировал Марсов.