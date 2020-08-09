Командир Донбасса резко отчитал белорусского «микродиктатора»

09.08.2020, Москва, Владимир Гладков

История с задержанием под Минском участников ополчения Донбасса, последующей публичной антироссийской истерикой Александра Лукашенко и угрозами сближения с Китаем будет иметь негативные последствия для белорусской власти.

Об этом у себя в Telegram-канале написал экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас они заигрывают с Китаем, думая, что таким образом они склонят к уступкам и Запад, и Россию. По нехитрому расчёту батькиных горе-аналитиков прокладка в виде китайцев между Россией и западом точно не в интересах ни России, ни Запада – и они правы. Но только не приведёт ли это к сближению в этой точке России и Запада и к выработке общей позиции по отношению к судорожно цепляющемуся за власть Лукашенко?» – предположил Ходаковский.

«Весь этот белорусский маразм только потому, что стареющий и стремительно теряющий почву под ногами микродиктатор изо всех сил пытается сохранить свою персональную власть и положение, прикрываясь интересами «народа и страны», – уверен он.

Ходаковский отметил, что после переговоров Лукашенко и Зеленского о вопросе выдачи Украине задержанных россиян, принимавших участие в событиях на Донбассе, пора отказываться от услуг Минска как переговорной площадки.

«Кто его знает, что взбредёт в голову этому явно утратившему адекватность человеку? На месте Пушилина или Пасечника я не стал бы больше рисковать своими гражданами и отменил бы их командировки в Минск, чтобы не снабжать «диктатора» обменным фондом для Украины», – резонно добавил он.

При этом, говоря о Белоруссии, он подчеркнул, что ни одна диктатура не возможна без тоталитаризма

«Это я к тому, что там, как в лучших традициях тоталитарного сыска – каждый дворник, каждый портье в гостинице, каждый вахтёр, каждый любой, кто имеет глаза и уши и может быть полезен – негласный сотрудник, – объяснил Ходаковский. – Следят, стучат, контролируют – все для сохранения правил, порядков и незыблемости трона. Поверьте – в России нет и десятой части подобного (слава Богу). Скажу больше – оперативное покрытие территории органами ФСБ России существенно ниже, чем даже СБУ Украины».

«Поэтому никогда я не поверю, что кто-то из российских интересантов пытался сыграть против батьки таким топорным способом. И если этот горе-диктатор делает вид, что такое возможно – то тем самым он подписывает приговор выстроенной собственноручно системе.

Черт бы с ним, если бы не наши парни, которых втянули в историю с непредсказуемыми последствиями. Вечно так: кто везёт – того и погоняют. Не от хорошей жизни люди прутся в эти ЧВК, и миллионов они там не зарабатывают. Но когда Родине нужно – в самый болторез по последней практике посылают именно их – людей вне закона», – подытожил Ходаковский.