Командир экипажа подбитого Ил-22 должен быть представлен к званию «Героя России»

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Командир экипажа Ил-22, подбитого «дружественным огнем» над Азовским морем, должен быть представлен к званию «Героя России». Молодой парень, раненый в глаз, в одиночку посадил самолет.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил блогер, автор тг-канала «Кирилл Федоров/ Война История Оружие» Кирилл Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не хотелось бы наших оппонентов радовать, и Министерство обороны до сих пор не особо распространяется по этому поводу. Но Ил-22, будучи поражён в хвостовую часть мощной зенитной ракетой, сохранил возможность летать. Управлял им только командир, а он парень юный. Насколько мне известно, проходил свой крайний полёт в качестве инструктируемого – и дальше должен был отправляться в самостоятельное плавание, вместе со своим экипажем летать. Так получилось, что экзамен оказался, наверное, не на возможность летать самостоятельно, со своим экипажем, а экзамен получился на звание «Героя России». Я бы так сказал. Насколько мне известно, такое представление уже есть. Это не просто слова: герой России – это не образ. Надеюсь, дойдёт до самых верхов, и это звание «Героя России» будет присвоено», – подчеркнул он.

По оценке эксперта, Ил-22 посадить в одиночку сложная задача даже в стандартной ситуации, не говоря уже о ранении и полученных повреждениях машины.

«Молодой парень, насколько мне известно с ранением в один глаз, сохранивший способность летать на самолёте, который, если кто-то посмотрит на кабину, ближе к нашему бомбардировщику времён Великой Отечественной войны или американской «летающей крепости». То есть это самолёт условно 50-х годов с большим количеством, как говорят лётчики, будильников. Посадить его в одиночку даже в условиях, когда у тебя нет ранения в один глаз, и когда у тебя самолёт полностью сохраняет способность летать – это уже сложно. А так, это «Герой России», что тут говорить. Надеюсь, что парень и остальные члены экипажа спокойно выздоровеют», – считает Фёдоров.

Напомним, 15 января, по неофициальной информации, над Азовским морем были подбиты два самолета – разведчик А-50 и Ил-22. Позже фото последнего на аэродроме в Анапе появились в сети. По сведениям канала «Два майора», ЧП произошло в результате так называемого «дружественного огня».