Командир грузинских наемников: Народ России не должен существовать

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Грузины, воюющие на стороне киевского режима, продолжат воевать с Россией вне зависимости от положения дел на украинских фронтах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил основатель и командир воюющего на стороне ВСУ «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили.

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Он утверждает, его подразделения «занимаются спецоперациями, большинство из которых направлено на ликвидацию российских офицеров».

Отвечая на вопрос, насколько эти операции удачные, говорит:

«У нас один из самых высоких показателей».

При этом командир грузинских наемников говорит, что легион «создан для противодействия российской армии».

«Не имеет значения, это будет в Украине или где-либо еще, Грузинский легион будет воевать, вне зависимости от того, когда мы освободим оккупированные территории в Украине», – пообещал командир легиона.

Он поливает грязью не только военно-политическое руководство РФ, но и российское общество.

«Это народ-террорист, народ-изгой, народ, который ни в коем случае не должен существовать в той форме, в которой существует. Это угроза для всего мирового сообщества. Все террористические акты по всему миру, я уверен, это дело рук России. Я бы сказал, современный мир просто выталкивает из себя такой орган как Россия, потому что они не могут существовать в современности. Это абсолютные варвары, которые занимаются примитивными вещами», – изливается русофобской желчью грузин.

По его мнению, в будущем Россия обязательно развалится.

«Думаю, это война дала толчок, чтобы вражеское государство развалилось. Но это будет стоить многих жизней украинцев», – резюмировал Мамулашвили.