Командир косовских боевиков поддержал Порошенко
Глава Косова, командир местных боевиков Рамуш Харадинай выступил с заявлением в поддержку Петра Порошенко, пожелав украинскому президенту переизбрания на завтрашних выборах главы государства.
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«Как мило. Глава Косова, полевой командир и военный преступник Рамуш Харадинай желает удачи на выборах Петру Порошенко.
Один командовал боевиками, убивали и выгоняли из домов сербов и цыган, которые резали этнических албанцев, из-за подозрений в сотрудничестве с сербскими войсками. Его боевики жгли православные церкви.
Другой – прямо вот братское сердце. Командует боевиками, которые убивают жителей Донбасса, уничтожают инакомыслящих, проводят этнические чистки. И отнимают церкви у православных.
Жаба и гадюка. Любовь», – комментирует российский тележурналист Андрей Медведев.
Спасибо!
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