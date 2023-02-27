Командир крымских добровольцев раскритиковал армейских чиновников в эфире ТВ

«Союз добровольцев Донбасса» инициировал создание отдельного добровольческого корпуса в составе регулярной армии для обеспечения боеприпасами и тяжелым вооружением. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил руководитель Крымского отделения МОО «Союз добровольцев Донбасса» Виктор Аносов.

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«4 февраля в Мариуполе состоялся уже восьмой съезд «Союза добровольцев Донбасса», на котором было принято очень важное решение – объединить все добровольческие отряды, которые сейчас принимают участие в боевых действиях в СВО или находятся на отдыхе в один корпус, – пояснил он. – Это будет бригада с названием «Российский добровольческий корпус», чтобы войти в состав Министерства обороны РФ. В таком случае добровольческие отряды смогут получать тяжёлое вооружение, потому что, по сути, добровольцы – это стрелковые штурмовики без возможности самим себя подстраховать во время проведения операции. Поэтому такое решение было принято единогласно всеми присутствующими на съезде».

По словам руководителя добровольческого объединения, решение съезда поддерживают в правительстве РФ, в Минобороны и в Генштабе. Сейчас в зоне СВО военные делают упор на артиллерию и дроны, тогда как у добровольцев такие возможности ограничены.

«Многие обратили внимание, что сейчас война идёт не по принципам Второй мировой, а как Первая мировая война – главенствующую роль играет артиллерия и современные технологии с использованием дронов.

Снарядный голод есть как со стороны противника, так и с нашей стороны. Потому что на первом этапе использовали много снарядов и реактивных систем, и, порой, сказывался недостаток опыта и профессионализма у наводчиков и корректировщиков – снаряды вылетали и пахали поля. Либо думали утилизировались запасы советских времён и быстренько закончить эту войну, но не получилось, потому что, видимо, были сделаны большие просчёты в этом.

Сейчас определённый опыт есть, сделаны выводы и уже начали более точно использовать снаряды непосредственно по скоплению противника. Насколько мне известно, ВПК у нас уже в три смены работает, заводы выпускают эти снаряды круглосуточно», – уточнил Аносов.

По его мнению, конфликт с обеспечением боекомплектами ЧВК «Вагнер» показывает, что у ряда чиновников Минобороны РФ нет понимания – страна ведет военные действия, и это не игрушки.

«У нас реально война идёт, то есть они думают, что это всё игрушки какие-то, живут своей жизнью и пытаются на чём-то экономить или своими интересами занимаются, – считает Амосов. – Но если так будет продолжаться, у нас война может затянуться на неопределённый срок».