Командир нацистского подразделения рассказал, как героически драпал из Донбасса

23.08.2022  10:32 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Если бы не команда на отход, то националистические батальоны Украины обязательно полегли бы на Донбассе.

Об этом в эфире «ProUA» заявил командир нацбатальона «Свобода» Петр Кузик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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 «Столкнулись с ситуацией, когда у нас с одной стороны подразделения стояли десантура. Они не отступают и мы – тоже. А справа стояла целая бригада механизированная, моторизированная, которая просто покинула позиции и убежала. Мы уже докладываем, что с их позиций по нам лупят минометы, а нам не верят.

Звонят руководству этой бригады, а там говорят «Мы на позициях, все нормально». Встретили командира, говорим «Что ты делаешь? Ты же дезертир». «Я – в чинах, долго служу, а вы – добровольцы, что с вас взять?», – вспоминал боевик.

На вопрос о том, правильным ли было решение сдать позиции и отступить подразделению Кузика, укронацист ответил однозначно.

«Конечно, это единственное, что спасло нам жизнь. Без команды не отходили, у нас были принципы в подразделении. Благодаря нашим друзьям, которые врали, что «на позициях», нас взяли в кольцо. И когда нас взяли в кольцо, могли поступить так же, как с другим националистическим подразделением – сказать «Сдавайтесь или держитесь до последнего».

А нам дали команду на отход. Мы разработали определённый план. В армии не бывает, что всё чётко по плану, но мы вышли, возможно, потому что много там напортачили.

Водители, которые должны были пробиваться на бронемашинах к нам отказались это делать, кучу имущества пришлось нам сжечь. Пробились к нам два БТРа, выезжали на джипах, которые остались не раскоцаныне, пешком, и вышли все, на выходе не потеряли ни одного человека, вывезли самое ценное, а все, что не смогли – спалили и подорвали», – сказал боевик.

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