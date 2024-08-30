Командир «Нахтигаля»: Русские десантники держали Херсонщину до последнего

Вадим Москаленко.  
30.08.2024 08:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Во время боёв за Херсонскую область в 2022 году, вопреки нарративам украинской пропаганды, русские не бежали, а успешно держали линию обороны и даже контрнаступали.

Об этом в эфире телеканала «Исландия» заявил командир нацистского батальона ВСУ «Нахтигаль» Дмитрий Холод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время боёв за Херсонскую область в 2022 году, вопреки нарративам украинской пропаганды, русские...

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«Было сложно. Это же война. Я со своими побратимами имел честь отбивать земли Херсонщины. Было сложно штурмовать. Там то, что рассказывают, русня встала и побежала – это неправда, мы с русскими десантниками бодались очень долго.

Они не отступали с позиций, они и контрнаступали и держали линию обороны очень даже успешно. Это не было легко, но и не было сверхсложно. Я уверен, что самый сложный бой у нас ещё впереди, лично у меня – так точно»,– рассказал нацист.

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