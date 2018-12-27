Командир ополчения: У Порошенко остался в запасе крайний вариант

27.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Петр Порошенко вряд ли в ближайшее время отдаст приказ на повторение похода катеров ВМС Украины к Керченскому проливу, у Киева остается крайний вариант – наступления на республики Донбасса, однако этот сценарий пока приберегут.

Такой прогноз в своем блоге опубликовал экс-глава Совбеза ДНР и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только вчера на опасения, что накануне окончания сроков военного положения Порошенко пойдёт на очередную провокацию, я сказал, что он просто его отменит. Во-первых, он отрепетировал спектакль, а во-вторых – у него нет промежуточного сценария.

Повторять подобное «керченскому прорыву» – это поставить себя в ещё более глупое положение, потому что законы жанра гласят, что нужно наращивать, а в запасе есть только крайний вариант в виде военной интервенции, на который ещё нужно решиться.

Да и последний козырь лучше приберечь на чёрный день – фальстарт дорого обойдется. Так что пожуём пока жвачку без сахара», – рассуждает Ходаковский.