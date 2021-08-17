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17.08.2021, Донецк, Максим Карпенко
 
interview, Война, Дзен, Донбасс, Россия, Русская Весна, Украина
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Командир подразделения ДНР «Варяг»: Мы никогда не признавали такой страны как «Украина»

Новости УкраиныПризнание ЛДНР властями России положило бы конец войне на Донбассе, но лучшим вариантом было...

Признание ЛДНР властями России положило бы конец войне на Донбассе, но лучшим вариантом было бы включение в состав РФ не только Донбасса, но и всей большой Новороссии.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил участник Русской весны на Донбассе, старший лейтенант армии ДНР – командир подразделения «ВарягЪ» Александр Матюшин.

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ПН: Какая обстановка на фронте, велика ли вероятность наступления украинских войск этой осенью?

А.М: Возможность наступления со стороны ВСУ возможна в любое время года. Но я считаю его пока невозможным по ряду причин, и одна из них – это проблемы с топливом, которые охватили Украину с конца мая. А ведь топливо является «кровью» войны. Без него не тронется техника в наступление и без него не доставишь боеприпасы на передовую наступающим войскам.

Плюс, к этому стоит добавить внутриполитический и экономический кризис внутри самого временного государственного образования «Украина» и демонстрацию готовности властей Российской Федерации помочь, в случае начала активных боевых действий, молодым республикам Новороссии, как это было весной этого года. Поэтому я считаю возможность развязывания «горячей» фазы войны со стороны Украины маловероятной.



ПН: Изменилась ли обстановка на фронте после отставки Авакова и смены руководства силового блока на Украине?

А.М: Ключевых изменений на линии боевого соприкосновения после отставки Арсена Авакова не произошло. Украинская армия в наступление, как мы видим, не пошла и при этом режим тишины соблюдать не стала. Отставка того или иного министра вообще никак не влияет на обстановку на фронте; для того чтобы остановить эту войну и принести долгожданный мир на многострадальную землю Донбасса, необходимо полностью сменить политическую элиту на Украине.

Для того, чтобы украинские войска перешли в наступление и начали активные боевые действия, необходимы многомиллионные долларовые вливания и приказ из Вашингтона, при этом совершенно неважно, кто будет занимать и какой министерский пост.

ПН: В Киев едет Меркель, потом Зеленский планирует визит в Вашингтон. Вновь звучат версии, что Киев будут принуждать к выполнению Минска-2.

А.М: Реализация «Минских соглашений» опять-таки маловероятна, несмотря на все встречи, которые планирует провести бывший комик Владимир Зеленский.

Во-первых, сама реализация требует от правительства Украины принять множество законов, изменить Конституцию, на что не пойдёт Верховная рада Украины, свести на нет все «успехи» украинского законотворчества за семь лет.

Во-вторых, и это прекрасно понимают в Киеве, в случае реализации «Минских договорённостей» вслед за Донбассом подобные права потребуют себе другие регионы Украины, и в первую очередь Буковина и Закарпатье, что в конечном итоге приведёт к распаду страны.



А пугало в виде мифической агрессии России против Украины и такая же мифическая украино-российская война является одним из ключевых факторов, позволяющих существовать Украине.

ПН: «Нацкорпус» жалуется на репрессии Зеленского – якобы, президентский офис зачищает неугодных националистов, которых крышевал Аваков.

А.М: Несмотря на кажущуюся борьбу киевского правительства с формированиями украинских националистов, радикального в этом отношении ничего не произойдёт и это явно показала прошедшая на этих выходных акция протеста в центре Киева. Сторонники украинского интегрального национализма сейчас занимают различные должности в различных правительственных структурах, владеют собственными вооружёнными подразделениями, а про количество незарегистрированного оружия я вообще молчу. Все это очень сильно напоминает ситуацию во многих западноевропейских странах в первой трети ХХ века, а чем это закончилось в той же Германии, я думаю, мне напоминать не стоит.

ПН: Спустя семь лет борьбы, не опускаются ли руки у ополчения, какие ожидания и надежды сегодня у граждан республик?

А.М: Действительно, семь лет войны наложили отпечаток усталости на тех, кто несёт свою службу с оружием в руках и каждый день рискует собой, защищая наши молодые республики. Практически полностью поменялся и состав наших воинских подразделений, на смену полу-партизанским формированиям пришли воинские части, подчиняющиеся единому командованию и уставу.

Конечно, несмотря на принятую в начале этого года в Донецке идеологическую доктрину «Русский Донбасс», в республике до сих отчётливо чувствуется идеологический голод, что довольно сильно сказывается на моральном состоянии войск, также как и невозможность всегда адекватно отвечать на обстрелы со стороны ВСУ.

Что же касается простых граждан ДНР, то они, без сомнений, надеются на то, что в скором времени закончится война, мы войдем в состав России, ну или РФ вместе со своими союзниками нас признает, и наладится обычная мирная жизнь, которая и была до событий 2014 года, только уже без Украины, а в русском государстве.

ПН: Как на Донбассе восприняли статью Путина о единстве русских и украинцев?

А.М: Если взять тех, кого во времена единого государства под названием «Украина», называли «пересичными громадянами», то в массе своей она прошла практически незаметно.

Что касается людей, интересующихся политикой, то тут мнения разделились. Одни начали искать тайные помыслы и разгадывать тайные послания, выдумывая очередной хитрый план Путина. Другие же, начали высказывать критические замечания,  в стиле «да какой мы единый с украинцами народ?», и все такое прочее.

Лично я, и мои соратники по движению русской ирриденты на Донбассе, высказывали все тезисы, изложенные в последней статье президента РФ об Украине, ещё в «нулевых». С той лишь разницей, что мы никогда не признавали ни такой страны как «Украина», ни на такой национальности как «украинец». Считая ту землю Малороссией, население малоросами. А украинцев малоросами, убившими в себе русского.

ПН: Как идет паспортизация?

А.М: Паспортизация, без сомнения, – это большой шаг на пути социальной и политической интеграции молодых республик Новороссии в состав Российской федерации, в частности, и евразийского пространства в общем. Также, к факторам интеграции следует отнести и сопутствующие паспортизации моменты в виде получения нашими жителями имеющими паспорта РФ, СНИЛС, медицинскую страховку и прочее.

Однако, в ДНР, получение паспортов Российской Федерации заметно тормозится из-за трудностей с получением паспорта ДНР, где очередь расписана уже на следующий год. А люди, подавшие на паспорт ДНР в мае, во второй половине августа получить его не могут. Если бы, власти устранили проблему с получением паспортов ДНР, то граждан РФ на территории нашей молодой республики было бы в разы больше.

ПН: Как на Донбассе восприняли заявление Зеленского с призывами выехать всех, кто считает себя россиянами?

А.М: Заявление человека, которого почему-то называют президентом Украины, о том что жителям Донбасса, считающих себя русскими, следует уехать в Россию, население Донбасса, конечно, восприняло негативно. Я же, в ответных комментариях многим СМИ сказал, что мы готовы уйти в Россию, но только вместе с территорией.  И желательно с территорией большой Новороссии.

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