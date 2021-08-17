Командир подразделения ДНР «Варяг»: Мы никогда не признавали такой страны как «Украина»

17.08.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Признание ЛДНР властями России положило бы конец войне на Донбассе, но лучшим вариантом было бы включение в состав РФ не только Донбасса, но и всей большой Новороссии.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил участник Русской весны на Донбассе, старший лейтенант армии ДНР – командир подразделения «ВарягЪ» Александр Матюшин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

ПН: Какая обстановка на фронте, велика ли вероятность наступления украинских войск этой осенью?

А.М: Возможность наступления со стороны ВСУ возможна в любое время года. Но я считаю его пока невозможным по ряду причин, и одна из них – это проблемы с топливом, которые охватили Украину с конца мая. А ведь топливо является «кровью» войны. Без него не тронется техника в наступление и без него не доставишь боеприпасы на передовую наступающим войскам.

Плюс, к этому стоит добавить внутриполитический и экономический кризис внутри самого временного государственного образования «Украина» и демонстрацию готовности властей Российской Федерации помочь, в случае начала активных боевых действий, молодым республикам Новороссии, как это было весной этого года. Поэтому я считаю возможность развязывания «горячей» фазы войны со стороны Украины маловероятной.

ПН: Изменилась ли обстановка на фронте после отставки Авакова и смены руководства силового блока на Украине?

А.М: Ключевых изменений на линии боевого соприкосновения после отставки Арсена Авакова не произошло. Украинская армия в наступление, как мы видим, не пошла и при этом режим тишины соблюдать не стала. Отставка того или иного министра вообще никак не влияет на обстановку на фронте; для того чтобы остановить эту войну и принести долгожданный мир на многострадальную землю Донбасса, необходимо полностью сменить политическую элиту на Украине.

Для того, чтобы украинские войска перешли в наступление и начали активные боевые действия, необходимы многомиллионные долларовые вливания и приказ из Вашингтона, при этом совершенно неважно, кто будет занимать и какой министерский пост.

ПН: В Киев едет Меркель, потом Зеленский планирует визит в Вашингтон. Вновь звучат версии, что Киев будут принуждать к выполнению Минска-2.

А.М: Реализация «Минских соглашений» опять-таки маловероятна, несмотря на все встречи, которые планирует провести бывший комик Владимир Зеленский.

Во-первых, сама реализация требует от правительства Украины принять множество законов, изменить Конституцию, на что не пойдёт Верховная рада Украины, свести на нет все «успехи» украинского законотворчества за семь лет.

Во-вторых, и это прекрасно понимают в Киеве, в случае реализации «Минских договорённостей» вслед за Донбассом подобные права потребуют себе другие регионы Украины, и в первую очередь Буковина и Закарпатье, что в конечном итоге приведёт к распаду страны.

А пугало в виде мифической агрессии России против Украины и такая же мифическая украино-российская война является одним из ключевых факторов, позволяющих существовать Украине.

ПН: «Нацкорпус» жалуется на репрессии Зеленского – якобы, президентский офис зачищает неугодных националистов, которых крышевал Аваков.

А.М: Несмотря на кажущуюся борьбу киевского правительства с формированиями украинских националистов, радикального в этом отношении ничего не произойдёт и это явно показала прошедшая на этих выходных акция протеста в центре Киева. Сторонники украинского интегрального национализма сейчас занимают различные должности в различных правительственных структурах, владеют собственными вооружёнными подразделениями, а про количество незарегистрированного оружия я вообще молчу. Все это очень сильно напоминает ситуацию во многих западноевропейских странах в первой трети ХХ века, а чем это закончилось в той же Германии, я думаю, мне напоминать не стоит.

ПН: Спустя семь лет борьбы, не опускаются ли руки у ополчения, какие ожидания и надежды сегодня у граждан республик?

А.М: Действительно, семь лет войны наложили отпечаток усталости на тех, кто несёт свою службу с оружием в руках и каждый день рискует собой, защищая наши молодые республики. Практически полностью поменялся и состав наших воинских подразделений, на смену полу-партизанским формированиям пришли воинские части, подчиняющиеся единому командованию и уставу.

Конечно, несмотря на принятую в начале этого года в Донецке идеологическую доктрину «Русский Донбасс», в республике до сих отчётливо чувствуется идеологический голод, что довольно сильно сказывается на моральном состоянии войск, также как и невозможность всегда адекватно отвечать на обстрелы со стороны ВСУ.

Что же касается простых граждан ДНР, то они, без сомнений, надеются на то, что в скором времени закончится война, мы войдем в состав России, ну или РФ вместе со своими союзниками нас признает, и наладится обычная мирная жизнь, которая и была до событий 2014 года, только уже без Украины, а в русском государстве.

ПН: Как на Донбассе восприняли статью Путина о единстве русских и украинцев?

А.М: Если взять тех, кого во времена единого государства под названием «Украина», называли «пересичными громадянами», то в массе своей она прошла практически незаметно.

Что касается людей, интересующихся политикой, то тут мнения разделились. Одни начали искать тайные помыслы и разгадывать тайные послания, выдумывая очередной хитрый план Путина. Другие же, начали высказывать критические замечания, в стиле «да какой мы единый с украинцами народ?», и все такое прочее.

Лично я, и мои соратники по движению русской ирриденты на Донбассе, высказывали все тезисы, изложенные в последней статье президента РФ об Украине, ещё в «нулевых». С той лишь разницей, что мы никогда не признавали ни такой страны как «Украина», ни на такой национальности как «украинец». Считая ту землю Малороссией, население малоросами. А украинцев малоросами, убившими в себе русского.

ПН: Как идет паспортизация?

А.М: Паспортизация, без сомнения, – это большой шаг на пути социальной и политической интеграции молодых республик Новороссии в состав Российской федерации, в частности, и евразийского пространства в общем. Также, к факторам интеграции следует отнести и сопутствующие паспортизации моменты в виде получения нашими жителями имеющими паспорта РФ, СНИЛС, медицинскую страховку и прочее.

Однако, в ДНР, получение паспортов Российской Федерации заметно тормозится из-за трудностей с получением паспорта ДНР, где очередь расписана уже на следующий год. А люди, подавшие на паспорт ДНР в мае, во второй половине августа получить его не могут. Если бы, власти устранили проблему с получением паспортов ДНР, то граждан РФ на территории нашей молодой республики было бы в разы больше.

ПН: Как на Донбассе восприняли заявление Зеленского с призывами выехать всех, кто считает себя россиянами?

А.М: Заявление человека, которого почему-то называют президентом Украины, о том что жителям Донбасса, считающих себя русскими, следует уехать в Россию, население Донбасса, конечно, восприняло негативно. Я же, в ответных комментариях многим СМИ сказал, что мы готовы уйти в Россию, но только вместе с территорией. И желательно с территорией большой Новороссии.