Командир полка «Азов» назвал самое опасное направление удара России

При нападении на Украину основной удар России будет не с донбасского направления.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил командир запрещённого в РФ неонацистского полка «Азов» Денис Прокопенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Россия никогда не откажется от своих стратегических планов касательно уничтожения суверенного независимого государства Украина. Поэтому Путин будет продолжать играть мускулами вдоль нашей границы, проводить стратегические командно-штабные учения, наращивать количество военных сил и средств вдоль границы, проводить боевое слаживание, разведку и другие мероприятия. Разворачивать критические объекты инфраструктуры и делать всё необходимое, чтобы, когда выпадут благоприятные условия, как погодные, так и политические, этим шансом воспользоваться», – сказал националист.

По его словам, если рассматривать только военный аспект, то есть три вероятных варианта действий Москвы, один из которых самый опасный.

«Самый угрожающий и опасный, как для стороны РФ, и Украины – это полномасштабное наступление. Обращаю внимание, что оно произойдёт, скорее всего, не со стороны Операции объединённых сил, а по самому короткому пути в направлении Брянск-Киев, до Киева от границы по Черниговской области меньше 200 км, и это будет самый короткий путь, чтобы завладеть нашей столицей и заставить власть к дальнейшей капитуляции.

Конечно, это должна будет задействоваться вся наступательная группировка, которая находится вдоль наших границ. Речь будет идти об авиации и ракетных ударах. Мы не имеем права как военные отбрасывать этот вариант действий в сторону, потому что мы должны понимать – мы имеем дело с психически неуравновешенным человеком, который может пойти на такие риски. Поэтому такой вариант действий является самым опасным», – пугал студию Прокопенко.