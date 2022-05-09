Командир пояснил, почему русские под Харьковом «не смогли сдержать натиск противника»

Захват Украиной нескольких сел к северу от Харькова был осуществлен из-за того, что позиции на данном направлении занимали слабо подготовленные новобранцы.

Об этом сообщил основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, подчеркнув, что, в отличие от Харькова, во время боев в Мариуполе подобное пополнение никогда не задействовалось на важных участках фронта.

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Именно такой контингент преграждал дорогу ВСУ на харьковском направлении, и нет ничего удивительного в том, что они не смогли сдержать натиск противника. Так что пусть наши «визави» не сильно радуются – они имели дело не с регулярной армией, втянувшейся в режим войны, а фактически с новобранцами», – сообщил Ходаковский.

«Мы на своих участках ни разу не задействовали резервистов в качестве штурмовых групп – они всегда на вспомогательных задачах. Мы понимаем, что в наступлении от мобилизованных толку мало, а потери будут высокими, – много ты возьмёшь с музыканта из консерватории, например? Укомплектованные наспех, без нужной мотивации при полном отсутствии представлений о военном деле – это больше аники-воины, чем солдаты. Пока. Поэтому мы впереди – они за нашей спиной.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов считает, что в отступлении от Харькова не может быть никаких оправданий.

«На чем сейчас во многом держится сопротивление ВСУ и нацбатов? А все благодаря переговорщикам типа Мединского, которого явно поддерживает Песков. Киевские пропагандисты продолжают рассказывать ВСУшникам и тератам сказки о том, что еще немного, и будет заключен мир, вы только держитесь. Только на этом, по сути, держится основа пропаганды режима Зеленского.

Именно благодаря этим переговорщикам затянулась военная кампания, погиб ракетный крейсер «Москва», русские части отступили из-под Киева и Чернигова (можно говорить о предательстве со стороны «сторонников мира» по отношению к русской армии. Очевидно что переговорщики попросту пытаются сохранить прозападный режим капо-бандеровца Зелнского).

Эту войну можно было бы закончить за неделю две не более. Просто надо было действовать максимально бескомпромиссно. Все это нужно сделать сейчас.

Для чего надо было в первый же день еще на рассвете разбивать не только ПВО Укров и аэродромы, но и сжигать хранилища с топливом, разрушить в Киеве все мосты через Днепр и т.д..

И брать штурмом Харьков, прорываться к Одессе и т.д. С каждым захваченным крупных городом, возможности киевского режима будут падать, а наши возрастать. Скоротечная операция позволила бы сохранить большинство заводов и предотвратить массовые разрушения в городах Юго- Востока.

Кроме того, противник пытается навязывать нам медленную вялотекущую войну, цепляясь за крупные города Юго- Востока с огромными заводами и русскоязычным населением. Противник не будет цепляться за мовные города Западенщины.

Теперь в отношении Харькова. К чему приведет такая близорукая позиция по Харькову. Поясняю. Все приведет к тому, что укры подтянут в поселки ближе к российской границе свои РСЗО (плюс натовские ), маскируя их среди домов и т.д., и нанесут ракетный удар по Белгороду. И кто за это будет отвечать? Песковы, Мединские, кто то еще?

Теперь вновь о Харькове. Город надо брать, по-хорошему укры из него никогда не уйдут. Не надо тешить себя иллюзиями.

Тем более, что воевать харьковчане не хотят. Нацистов в городе ненавидят, а части ВСУ и нацбаты, засевшие в городе и окрестностях, это не харьковчане, это все мовная Полтава и западенцы. Причем, и те и те – в основном из села.

Что будет в Харькове после его освобождения? Буквально сразу будет объявлено о создании Большой Новороссии от Харькова до Одессы, о выходе Новороссии из состава Украины. Будет объявлено о создании ВС Новороссии, силовых структур Кабмина. В город потянутся тысячи добровольцев из России, Сербии, Сирии и т.д. А понаехавшая в последние 8 лет полтавская быдлота побежит вся из города вместе с учителями мовы. Харковчане снесут памятник Шевченко (символ киевского нацистского режима) – который они просто ненавидят. А после окончания войны Харьковская губерния, вместе со всей Новороссией, войдет в состав России», – считает Фролов.