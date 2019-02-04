Командир «Призрака» назвал главную опасность на Украине

04.02.2019, Луганск, Михаил Рябов

Россия на пятом году украинского кризиса демонстрирует отсутствие четкой стратегии, Украина тем временем превращается во враждебное русофобское государство у самых границ РФ.

Об этом в интервью «Литературной газете» рассказал Алексей Марков, командир батальона «Призрак», который до гибели возглавлял легендарный ополченец Алексей Мозговой.

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«Россия, к сожалению, не имеет стратегии по Донбассу и реагирует ситуативно. По принципу: что-то случится, тогда и будем думать, авось само рассосётся», – сказал Марков.

«Насколько я знаю, когда Кернес и Добкин выходили на Россию с вопросом, как отнесутся там к созданию Харьковской народной республики, им было сказано: вы, типа, делайте, а мы посмотрим по результатам. А на Украине им дали гарантии, что если Харьков остаётся в сфере влияния Киева, то, конечно, им придётся чем-то поступиться, но тем не менее они не будут ни арестованы, ни убиты, а останутся в политическом поле… Учитывая, что Харьков был абсолютно пророссийским городом, я думаю, Новороссия могла состояться в пределах трёх республик со столицей в Харькове. Возможно, были бы присоединены Николаевская, Одесская, Запорожская области», – привел он один из примеров.

Сейчас, полагает командир, надежды на восстание на Юго-Востоке нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За четыре года большинство из тех, кто готов был подняться, – либо убиты, либо арестованы, либо их выжали из страны. Восстания в тылу просто некому возглавить… Несмотря на то, что политическая власть Украины кажется со стороны сборищем шизофреников, СБУ у них работает очень даже неплохо», – сказал Марков.

«У наших патриотов принято относиться к Украине насмешливо, иронично. А я это вижу так: да, политики Украины далеко не самые умные люди. Да, идеология нынешнего украинства откровенно людоедская, примитивная, как любой национализм, но при этом украинские власти ставят перед собой чёткие цели.

Это – военная победа на Донбассе, зачистка русскоязычного населения, представление всего русского как исконно враждебного для Украины, запрет русского языка и постепенное выживание его не только из официальной сферы, но и из бытовой. И в этом плане они достигают успехов.

Смеяться над ними очень глупо. Через пять лет вся Украина станет абсолютно русофобской. Уже сейчас молодое поколение во многом воспитано на русофобской традиции. 40–45-летние ещё помнят СССР, где все национальности жили как одна семья. Но 20-летние пацаны выросли уже в атмосфере русофобии, для них это естественно, и своих детей они будут воспитывать в том же духе.

Мы проигрываем сейчас не военную часть конфликта, мы проигрываем войну за души. Россия не противопоставила русофобскому, людоедскому украинскому проекту ничего своего. Нет никакого пророссийского проекта. Мы сейчас просто сидим и ждём, чем всё закончится. А закончится это нашим идеологическим поражением. Украина такими темпами станет абсолютно враждебным государством. Мы получим ещё одну Польшу, только нищую и под самым боком», – предостерегает комбат «Призрака».